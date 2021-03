Las catas arqueológicas junto al Mercado Central ya son historia. El mimo con el que durante meses (y años) se trabajó en las tres fases para desenterrar el pasado de la ciudad, en busca de restos de valor arqueológico y patrimonial que incluso podrían haber dado al traste con la construcción de un nuevo mercado con aparcamiento subterráneo, ha contrastado con la velocidad que se ha dado el Ayuntamiento de Elche para taparlas, probablemente, por el temor a un nuevo recurso de la concesionaria, Aparcisa, en contra de la decisión de la Dirección General de Patrimonio que la semana pasada dio autorización para esta cubrición.

El pasado viernes por la tarde, horas después del anuncio del alcalde, Carlos González, se colocaron unas gasas de algodón para preservar todo lo hallado en el subsuelo y durante este fin de semana se ha cubierto de arena. Todo ello pese a la lluvia del domingo que ha dejado ahora el terreno embarrado, lo que ha hecho imposible continuar con los trabajos que se ejecutan por una empresa contratada hace más de un año para este fin y que en menos de un mes debe devolver la plaza a su estado original, retirando el vallado y dando seguridad a la zona.

La decisión del Ayuntamiento de proceder a estos trabajos sin contar con Aparcisa da a entender que se ha entrado en una nueva etapa en este farragoso asunto porque la mercantil sigue siendo la responsable de lo que ocurra en el mercado provisional, instalado en la avenida de la Comunitat Valenciana, pero no de los trabajos en las zona donde debía de ejecutar su proyecto. Es decir, sigue teniendo obligaciones pero ha perdido derechos. Ni siquiera ha tenido tiempo para oponerse a que los trabajos de cubrición se desarrollaran, pues no ha sido parte ni ha sido oída. Y esto ha sido así porque la Conselleria ha cambiado de parecer después de que el Ayuntamiento le asegurara que el expediente para anular el contrato estaba resuelto, según confirmó la propia Dirección General de Patrimonio a este diario, lo cual no es del todo cierto porque la decisión ni mucho menos es firme, se está pendiente de lo que diga el Consell Jurídic Consultiu -sin un sí el Ayuntamiento daría marcha atrás- y, si fuera todo ello poco, Aparcisa continúa gestionando las instalaciones provisionales del Mercado de Elche.