Un año de pandemia en Elche

Se cumple un año desde que nuestra nación y el resto del mundo están siendo azotados por una pandemia que asola cualquier rincón del planeta. Desde que comenzó el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, nuestro municipio ha pasado de contar con unos pocos casos de contagios a la terrible cifra de 22.967 casos y 232 fallecidos. Durante varias semanas, nuestra ciudad ofreció datos de incidencia brutales puesto que llegamos a estar por encima de los 2.000 contagiados por 100 mil habitantes, lo que hizo del nuestro uno de los municipios con peores datos de toda la nación.

Ante esta crisis sanitaria, social y económica el Grupo Municipal del Partido Popular ha sabido asumir la responsabilidad que nos tocaba, demostrando, a la par, una necesaria lealtad institucional. Hemos trabajado para ayudar a todos los ilicitanos en esta dura etapa que ha desgarrado muchas vidas, demasiadas familias; hemos propuesto medidas, aportado posibles soluciones y hasta redactado bases para desarrollar en un plan municipal de rescate del sector servicios en Elche.

Frente a esta lealtad institucional que ofrecíamos, esa responsabilidad política que tocaba, nos hemos encontrado con un gobierno de PSOE y Compromis que se ha destacado por tres rasgos: la mentira, la opacidad y la falta de respeto institucional.

La mentira: han sido incapaces de decir la verdad cuando peor lo estaban pasando los ilicitanos; han sido incapaces de decir a los ilicitanos que se podían -se pueden- bajar los impuestos (negativa a la bonificación IBI e IAE). Han sido incapaces de ayudar a los sectores más perjudicados por esta crisis haciéndoles promesas que no han llegado (desastre de las incompatibilidades en las ayudas) e incapaces de adaptar el propio Ayuntamiento y sus ordenanzas a las terrible situación de tantos autónomos y pymes ( negativa a la exención de tasas de alcantarillado y basura mientras los negocios permanecieran cerrados)

Falta de transparencia: PSOE y Compromis han sido un gobierno caracterizado en todo momento por la opacidad en la gestión. En un contexto en el que los ilicitanos exigían y reclamaban entendimiento y diálogo, el gobierno municipal se ha dedicado a impedir la labor de oposición y aplicar el rodillo sin rubor alguno: Sindic de Greuges, Secretaria municipal, Conselleria, los tribunales y el Gobierno de la Nación han dejado de manifiesto el caos de gestión de González y su equipo así como el profundo desprecio que sienten por los concejales de la oposición.

Falta de respeto institucional: la negativa de González a dialogar, a rendir cuentas y facilitar nuestra labor ha puesto de manifiesto la falta de respeto institucional que se vive en el Ayuntamiento de Elche. Durante este año hemos visto y sufrido cómo todas y cada una de nuestras propuestas han sido rechazadas, obviadas y menospreciadas, demostrando que el sectarismo es la única guía política de PSOE y Compromis. De 220 iniciativas relacionadas con la pandemia ni una sola ha sido asumida o aceptada por González y su equipo.

Algunas de las más destacadas han sido:

Establecer una partida de ayudas (superior a los 8 millones de euros) financiada directamente por el fondo de contingencia, de ayudas directa a los empresarios que hayan tenido que cerrar su negocio por imposición administrativa (confinamiento de marzo-abril de 2020 y disposiciones del Consell en enero-febrero de 2021)

Bonificación del 90% del Impuesto de Actividades Económicas (Tramo municipal) e Impuesto Sobre Bienes Inmuebles para todos los inmuebles destinados a los usos de ocio, hostelería y comercial, que por su naturaleza se vean obligados a cerrar; si el inmueble se encuentra en situación de arrendamiento se le aplicará a la cuota de alquiler mientras permanezcan las directrices gubernamentales.

Bonificación 25% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para profesionales y autónomos.

Bonificación 100% Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

Bonificación 100% de la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamiento especiales constituidos por la ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Bonificación 100% de la tasa de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y la utilización privativa o aprovechamiento especial por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase para empresas.

Bonificación 100% de las tasas que se deriven de la actividad de una concesión administrativa durante el periodo de inactividad.

Ayuda para las familias en situación de vulnerabilidad, afectadas por la suspensión de los comedores escolares

Modificar el objeto de la Convocatoria de ayudas municipales de modo que éstas fueran compatibles con las de la Generalitat Valenciana (Decreto 44/2020 de 3 de abril)

Todas estas, más otras 200, han sido rechazadas sistemáticamente. Los «por qué» de este rechazo los hemos respondido anteriormente. Las consecuencias las sufren los ilicitanos.

Pero es que el problema de fondo reside en la propia «cabeza» de este grupo de concejales: Carlos González. Hablar de él es hablar de pasado. Desde 1995 no ha hecho nada reseñable en política ni ha tenido el más mínimo interés en cambiar nada. Forma parte de un «sistema» que agoniza y que ya no sirve para responder a ningún reto. Este señor vive en una permanente distopía irreal de fotos y propaganda creada por su «corte» de Alcaldía. Y, mientras tanto, Elche va de bucle en bucle, envuelta en los mismos problemas de siempre, sin avanzar en nada. Parches aquí y allá. Un municipio que ha sido vanguardia en muchas cosas en un estado pasivo y anodino, como el propio carácter de su alcalde. Un día a día determinado por los «palos de ciego». Y su incapacidad no sólo se ha demostrado en cuanto a la gestión de la pandemia en nuestro municipio sino en toda la gestión municipal.

Los cambios irracionales de tráfico promovidos por un partido que tiene dos concejales tras haber perdido dos en 2019 (consentido todo por González) sin contar con informes internos ni con la propia Policía Local son uno de los mejores ejemplos del nivel de caos en el que se halla sumida la ciudad. Pero son muchos más: el varapalo que ha supuesto para González la supresión del PATIVEL (con su actitud pasiva una vez se conoció el desenlace); la unilateral rescisión del contrato del Mercado, la ausencia de proyecto turístico de verdad, la inexistencia de un plan de choque contra la economía sumergida, el desbloqueo de la ampliación de Elche Parque Empresarial, la exigencia firme y capaz de las inversiones que nos tocan y que se demoran sin límite. En fin. Asomarse a la realidad de la ciudad de Elche es desolador… y ver a González, contemplando el escenario, con esa sonrisa autocomplaciente diciendo que «todo va bien» es preocupante para todos.

Es urgente e imprescindible que estos señores salgan del gobierno en 2023. Ya no dan más de sí. Han tenido dos oportunidades y no han sido capaces. A González le vendrán bien unos años en la empresa privada. Seguro que le ayuda a ver las cosas de otro modo.

Quedan poco más de dos años de legislatura. Estamos preparados para seguir ofreciendo certidumbre y esperanza a la ciudad y para conformar un proyecto que obtenga el respaldo de la mayoría de los ilicitanos en 2023. Contamos con el mejor equipo, con las mejores ideas, con fuerza y con ganas de construir una ciudad nueva y de exigir, ante quien sea, lo que Elche necesita.

Estoy seguro, y lo afirmo con el alma y el corazón, que el futuro de esta ciudad es esperanzador. Me siento capaz y preparado para ser alcalde de todos y ponerme al frente de esta gran ciudad que tanto amamos. Mayo de 2023 será el inicio de una etapa de esplendor, de esperanza y de hechos para todos nosotros.