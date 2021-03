Placeros del Mercado acusan al Ayuntamiento de tapar las catas de forma arbitraria

La intervención del Ayuntamiento en el edificio de abastos ha dejado tanto a empresa como a los placeros, quienes siguen pagando su canon por un proyecto que no se va a hacer, a expensas de reunirse en las próximas semanas para estudiar ahora qué pasos dar al ver definitivamente frustrados sus planes. Por lo pronto, la concesionaria, según su gerente, ha defendido su proyecto ante el Consell Jurídic Consultiu, organismo autonómico que se pronunciará sobre el expediente de resolución.

Álvaro Gordillo que reiteró que la concesión pública «sigue en vigor» y aseguró que en el momento que el Ayuntamiento «rescinda un contrato que es absolutamente legal habrá que ir a un tribunal». El portavoz de Aparcisa contradice el principal argumento de la Conselleria de Cultura para autorizarle al equipo de gobierno a intervenir en la plaza de las Flores y de la Fruita.

La Administración autonómica afirmó el viernes a este diario que daban luz verde al Ayuntamiento a cubrir los restos «porque ha justificado que ha quedado extinguida la relación contractual de concesión de obra pública con Aparcisa».

Sin embargo, Gordillo que recordó que hace un año Cultura se opuso a la petición municipal, vincula el cambio de postura a que «ambas administraciones son del mismo color político y el Ayuntamiento tiene mucha fuerza». Mientras tanto y pese a el poco futuro que le queda ya a Aparcisa con el proyecto, la concesionaria se ha comprometido a seguir manteniendo las instalaciones del mercado provisional. «Intentaremos cumplir hasta que no se rescinda. No podemos, ni debemos irnos», aseguró Gordillo.

«Son excusas»

Y así, casi con un pie fuera de la concesión pública, el responsable de la empresa y apoderado del contrato sigue defendiendo la viabilidad del proyecto tumbado por PSOE y Compromís. En primer lugar, porque realizaron unas catas arqueológicas como obligación del contrato «que no encontraron nada de valor como para tener que preservar los hallazgos in situ». En segundo lugar, porque Aparcisa considera que el argumento municipal de que el parking del Mercado iba a impactar negativamente con el Misteri, tal y como también ratificó el Icomos, «es una excusa. Antes cuando estaba en marcha el edificio y había 50 puestos abiertos no perjudicaba», afirma Gordillo.

Y en tercer lugar, porque la mercantil insiste, pese a que el Ayuntamiento dice lo contrario, en que podría haber compatibilizado el aparcamiento subterráneo con parte del refugio de la Guerra Civil», un hallazgo que para la empresa carece de valor arqueológico porque «no supera los 100 años de historia y porque está parcialmente destruido».

Estrategia política

La misma postura comparten los placeros, quienes en las redes sociales han estallado estos días contra la intervención del Ayuntamiento en las catas. Su portavoz aseguró que al tapar las excavaciones el equipo de gobierno va a hacer que «a partir de este momento el refugio pase a la historia porque va a estar tapado y no lo van a abrir como dicen». Manolo Valverde aseguró que el descubrimiento de esta galería fue una «estrategia política».