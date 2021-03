Aplegarà el dia que escriguen en valencià?

Serà demanar molt, pel vist, que les campanyes publicitàries de les institucions públiques isquen també en valencià? Almenys digitalment per ja demanar poc.

Vaja per davant, la meua admiració a la regidoria que ha llançat aquesta iniciativa amb un missatge clar i ras, molt necessari a la nostra societat.

Però també, la nostra decepció, la de totes les persones que som valencianes de naixement, de cor o reconvertides per exigències de l´administració a l’hora d’ocupar un lloc de treball, en veure que tan sols ixen els cartells en castellà, a cap lloc els hem vist en la nostra llengua, i així tampoc els hem sentit (del verb sentir, allà dins de la nostra consciència), identificades totalment.

Mossegar-nos la llengua i no dir res seria un gest covard, i permetre que les institucions públiques empresonen les nostres paraules ens sentiriem ridícules.

Però a qui demanem comptes?

A la regidoria de promoció lingüística?

A la regidoria de Comunicació que és l’encarregada de coordinar i difondre les iniciatives sorgides des de l’Ajuntament?

Al sursuncorda?

Utilitzar el valencià sols per a títols com; Elx al Carrer, La Fireta del Camp D’Elx... doncs està, digam que justetament bé.

Normalitzar l’ús del valencià és altra cosa, és fer-lo teu, escoltar-lo, llegir-lo, cuidar-lo, és un gest més d’inclusió social, per això sorprén encara si cap més, que en una campanya en la qual es treballa i subratlla la igualtat es deixe de costat la llengua.

Clar! si tenim en compte que, el mateix Ximo Puig en una de les seues darreres visites a la nostra ciutat, feu el discurs en castellà, i tan sols a les preguntes plantejades en valencianes les respongué en la mateixa llengua, doncs clar, de què ens estranyem!

Com m’haguera agradat conversa-ho amb Agustí Agulló, membre d’Acció Cultural del País Valencià, el de Ximo, el d’aquests cartells, igual que li vaig contar el del cartell del baixador de l’AVE que estava en castellà i em digué - que poca vergonya! Ara ja som quatre gats pelats els que defensem el valencià perquè u dels gats ens ha deixat, però per ell, per Agustí , per la seua força seguirem i per tots i totes els que hem de seguir lluitant.

I segurament i hi haurà qui diga que aquests temes són per «desviar la atención de otros temas mucho más importantes» com aquell comentari a un article d’opinió farragós a aquest diari, referint-se al 8- M.

Doncs resulta que les persones tenim capacitat per portar un fum de temes a dalt i tots importants i junts. Cap persona democràtica taparà un tema en un altre.

I ara subscric part del pensament de Joan Fuster que deia; «Aquest marginalisme permanent de la llengua valenciana no crec que siga irremeiable, naturalment si ho creguera no escriuria aquest llibre» i jo aquesta crítica.

Bon dia, cuscanelles,bac caragol, pessiguet, cel,mos,granera, bescoll, blau, viure, abraç, rialla, galtes, espill, ahir, hui, demà, dilluns, t’estime...

I estimar ha de ser recíproc, si no seria una fantasia i és per això que no oblideu estimar-nos, Ajuntament d’Elx.