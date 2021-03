El presidente del Partido Popular de Elche y portavoz del grupo municipal popular, Pablo Ruz, ha solicitado al equipo de gobierno la convocatoria urgente del debate sobre el estado del municipio. Ruz declaró ayer en una comparecencia que «no existe motivo alguno, ni excusa, para que este debate no se haya convocado. Estamos celebrando todos los meses los plenos con total normalidad, y cumpliendo todas las medidas de seguridad, por lo que PSOE y Compromis, no tienen argumentos para justificar la no convocatoria». Los populares consideran que el regidor no tiene interés en convocar estas reuniones que sirven para la reflexión sobre hacia dónde va la ciudad y en el cual los colectivos ciudadanos tienen la posibilidad de participar y evaluar la gestión del equipo de gobierno, lo que es el principal objetivo.

«Son muchas las asociaciones y ciudadanos que están denunciando la falta de transparencia y participación que ha instaurado González, muchas entidades que no han recibido respuestas cuando han preguntado acerca de este asunto y es que parece ser que algunos miembros del equipo de gobierno, tienen miedo a recibir un baño de realidad del día a día de nuestro municipio».

Según el presidente de los populares y líder de la oposición en Elche, «se están celebrando actos presenciales con normalidad, desde la junta de gobierno, hasta actos de propaganda, ruedas de prensa, entregas de premios, declaraciones institucionales o inauguraciones, eso sí, solo actos en los que habla el alcalde. Señalado esto, hay que ser contundente, no hay que poner cortapisas al describir lo que está pasando en Elche; González está negando dar voz y participación a los ilicitanos, cambiando la democracia por la propaganda» - Ruz continuaba- «este hecho no hace más que resaltar lo que venimos denunciando desde hace tiempo y por lo que González ha sido apercibido por el Sindic, su falta de transparencia en la gestión».

«Cortijo»

«El alcalde sigue empeñado en convertir Elche en su cortijo personal donde lo que importa es dar el mayor número de ruedas de prensa y donde la mentira, la arrogancia y la incompetencia se ha adueñado de nuestro día a día», añadió el portavoz del PP.

«Llevamos ya dos años sin que se convoque dicho pleno, un pleno que este año tiene más sentido que nunca tras la crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo, un debate que servirá para rendir cuentas ante todos los ilicitanos. Desde el Grupo Municipal Popular tendemos la mano al resto de formaciones políticas para que se sumen y exijan la convocatoria inmediata de este pleno», concluyó Ruz.