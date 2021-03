Compromiso con el consumidor

Hoy, 15 de marzo, llegamos a la fecha en la que se conmemora el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras. Este último año ha sido sustancialmente diferente. Justo un día antes de esta conmemoración, en 2020, se decretó el Estado de Alarma y ello trastocó todos nuestros planes, también como consumidores, pues nos vimos abocados a una nueva situación poco imaginable hasta ese momento. A día de hoy persisten las medidas restrictivas, en cuanto a la movilidad, a la comercialización de productos, a la asistencia sanitaria y a innumerables facetas de lo que era nuestra vida cotidiana hasta hace un año. Como personas consumidoras hemos visto modificadas algunas pautas, no solo por la restricción de horario y de servicios, sino también por el modo de hacerlas. Se han multiplicado las compras por internet y nos hemos visto obligados a dejar de viajar por ocio, entre otros hábitos. Esta nueva situación, no obstante, no ha representado una merma en los derechos, al contrario, algunos se han ampliado, pero también es cierto que se ha hecho necesario implementar medidas conducentes a erradicar los contagios.