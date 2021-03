María Asunción Prats Albentosa: «Nos quejamos de que los alumnos son pasivos pero no damos voz a lo que les inquieta»

Profesora ilicitana, premio de innovación a la docencia universitaria. Doctora en Economía y profesora de la Universidad de Murcia, María Asunción Prats Albentosa ha sido galardonada por la Asociación Libre de Economía por la innovación de sus métodos, algo clave en el proceso de digitalización que se ha vivido el último año.

¿Cuál ha sido su innovación en docencia galardonada?

Me presenté al premio junto a mi compañero Fernando Merino. Ofrecimos una propuesta innovadora en un momento complicado, en el que la docencia es online y semipresencial y los alumnos hacen prácticas una semana sí y otra no. Nosotros queríamos presentar algo lúdico, rompedor y que animara a los estudiantes a trabajar de manera distinta. Hemos propuestos elementos como la tecnología virtual para el aprendizaje en entornos conectados, los proyectos interdisciplinares o la colaboración con empresas y agentes sociales.

Su proyecto Finanzyarte ha permitido comprender la economía a través de la fotografía...

Sí, hemos mezclado las finanzas y el arte para colocar al estudiante en una posición activa y en contacto con el entorno. Buscábamos que los alumnos captaran imágenes de la realidad mediante fotografías y reflexiones sobre su lo que les rodea. Las facultades de Economía no podemos estar al margen de la realidad y hoy en día todo el mundo lleva un móvil con cámara. No se trataba de un concurso de fotografía, queríamos ir más allá.

Una vez que tenían las fotografías, ¿qué hacían?

A través de las clases en Zoom presentábamos diferentes propuestas. Hemos hablado mucho del covid, de cómo la pandemia afecta a la economía, de una situación en la que todo estaba patas arriba, del cierre de comercios, de las pérdidas en los hogares, de las personas que duermen en oficinas bancarias, de las colas del hambre, de los comedores sociales... Pero también de sostenibilidad, de convergencia económica, de internacionalización, de mercados laborales, del sector turístico o de la esperanza.

Y todo ello se plasmó en diferentes exposiciones...

En exposiciones tanto físicas como virtuales en las que mostramos las propuestas de los alumnos. Y un tribunal formado por estudiantes, profesores o el decano de la facultad entregó diferentes premios. Conseguimos mucha repercusión en los medios locales de Murcia. No es habitual que algo que nace en las aulas tenga repercusión y llegue a la calle. El Colegio de Economistas de la Región de Murcia nos ha pedido que les llevemos la exposición y también participaremos en la Semana de la Ciencia y en la Noche de los Investigadores.

¿Qué impresiones recibió por parte de sus estudiantes?

Era un proyecto voluntario y la gente que no participó se arrepintió. Hemos estudiado la realidad económica y los alumnos han podido reflexionar sobre aspectos que no se incluyen en las asignaturas, han ido más allá. Han profundizado en lo que está pasando y se han motivado mucho al ver las propuestas de sus compañeros, la competencia les ha removido la conciencia. Los profesores nos quejamos muchas veces de que los alumnos son pasivos pero no damos voz a los temas que les inquietan.

¿Cuál es su visión sobre la innovación para la docencia?

Al margen de las herramientas de innovación y de las TIC, los estudiantes del siglo XXI están conectados, son de ordenador, teléfono móvil y tableta. Y tienen que sentir que nosotros estamos cerca de eso. Intento que mis tutorías sean virtuales, que los profesores universitarios responsamos a las necesidades de los alumnos. La innovación no es importante si no está acompañada por las instituciones y los docentes.

¿Es clave romper con la dinámica de las clases magistrales?

Sí, hay que acabar con las clases aburridas que son un tostón. Tenemos pizarras interactivas, padlets, Zoom, Kahoot!, encuestas... A mis estudiantes les encanta que cuando les estoy explicando un rollo sobre mercados financieros les introduzca aspectos lúdicos, esta es la manera de volver a atrapar su atención. Es muy importante que los temas teóricos estén conectados a la realidad. Por ejemplo, si hablamos de contracción bancaria y nuevas estrategias, pongamos ejemplos de modelos de oficinas que están cambiando, como los work-cafés.

¿Cómo ha afectado la pandemia al sistema universitario?

Nosotros ya trabajábamos desde hace años con las aulas virtuales. Pese a ello, afrontar la pandemia ha sido muy difícil, no estábamos preparados para pasar de la docencia presencia a una totalmente virtual, como ocurrió en el segundo cuatrimestre del año pasado. Ahora estamos utilizando un modelo semipresencial. Salvo la UNED y la Universitat Oberta de Catalunya, el estudiante accede al campus y se sociabiliza. La respuesta de las universidades públicas ha sido buena, hemos ayudado a que los alumnos no tengan que perder clases.