Torrellano: 20 años de auge y deudas pendientes

La construcción de Elche Parque Empresarial, en los años noventa, puso de alguna manera a Torrellano en el mapa,y el desarrollo urbanístico de la pedanía fue de la mano. Era el boom de la construcción y a menudo se sentían las grúas acompasadas a los ruidos del motor de los aviones que aterrizaban en El Altet (ahora muchos menos por los efectos de la pandemia de coronavirus).

Aquel enclave empresarial traería trabajo y, sobre todo, atraería a decenas de familias, sin vínculo con la zona, a instalarse en Torrellano para tener cerca su entorno laboral. El Ayuntamiento calcula que unas 11.000 personas están empleadas en las más de 320 firmas asentadas, sin que trascienda el volumen de trabajadores que viven en la pedanía.

Con este parque industrial volvía un fenómeno similar al de décadas anteriores cuando llegaron cientos de migrantes de otras partes del país como Castilla La Mancha o Andalucía y recalaron en la zona para ganarse el pan en sectores como el agrícola, prácticamente extinto en la pedanía.

La cadena del progreso ha ido sumando eslabones hasta encontrarse Torrellano en un momento en el que ya no todos se conocen cuando bajan a comprar el pan o a tomar un café. « Se ha perdido el afecto vecinal, pero por ejemplo el parque ha traído mucha riqueza, los constructores han vendido casas y vienen a comprar por proximidad», señala Leonor Antón, pedánea desde 2004 hasta 2011 y ex concejal socialista de Elche.

A nivel comercial en el núcleo urbano, del 2000 al 2020 se han registrado 390 peticiones de apertura de negocios de diversa naturaleza, lo que refleja que hay una alta actividad. Actualmente podría haber unos 100 servicios en el núcleo urbano. Cuando uno cierra, se intuye que otro viene pronto para ocupar su lugar.

En este tiempo el comercio se ha transformado y negocios clásicos como mercerías han desaparecido, absorbidas por grandes superficies de Alicante o Elche. El entorno de lo que fue el Cine Rex se destruyó y estuvo copado por un supermercado que ha terminado siendo un gran almacén chino. Y también hay comercios tradicionales con más de medio siglo de historia que permanecen, e incluso alguno es referente comarcal.

La iniciativa privada cubre prácticamente todas las necesidades y hace que sea una pedanía cómoda para vivir. Resiste alguna fábrica, hay talleres de coches, ópticas, clínica dental, gimnasio, autoescuelas, gestorías, imprenta, oficina de Correos, lavanderías... y más de cinco superficies de alimentación. La restauración arrasa con una treintena de bares y restaurantes; más de veinte peluquerías, barberías y centros de estética y hay cinco hospedajes, entre ellos un hotel de cuatro estrellas.

La pedanía ha crecido aunque se espera que lo haga más. Se aprobó un plan urbanístico delimitado por la N-340, la línea del tren y la calle Limón donde se proyectarían diez manzanas residenciales a lo largo de 300.000 metros cuadrados. No hay certeza de cuándo llegará. La situación inmobiliaria actual: más de una década sin construir y apenas hay oferta de alquiler.

Según Jesús Ginés Antón, comercial inmobiliario y vecino, las costumbres han cambiado, «la tendencia es que la gente joven no se atreve a comprar hasta que no saben cual va a ser su destino». H

Hace dos décadas la pedanía era una opción bastante más asequible para instalarse que ciudades como Alicante o Elche. Los precios ahora están más equiparados aunque «Torrellano sigue siendo más económico porque la nueva construcción de Alicante son residenciales con piscina y aquí está el típico piso de 90 metros y las viviendas son como mínimo de diez años», según el experto. Relata que se necesitan construcciones con zonas comunitarias para el esparcimiento.

Una parte de los residentes coinciden en que Torrellano parece una ciudad dormitorio o un polígono industrial donde conviven personas. Apenas hay espacios verdes. Mari Ángeles Aguilar, como presidenta de la Unión de Asociaciones de la pedanía, resalta que las zonas verdes están muy justas y por ello reclama que se desbloqueen solares de dotación pública. «Cuando se construyó IFA se pernoctaron terrenos destinados a zona verde», asegura. La urbanización, que delimitaría con la futura nueva zona residencial, contempla en el plan general 390.000 metros cuadrados para servicios y dotaciones públicas. Los propietarios son IFA y el Ayuntamiento.

Del mismo modo, Aguilar ataja que perduran deficiencias y hay servicios que no han crecido al mismo compás de la población. Para ella la creación del parque Empresarial no reporta beneficios directos. «Indirectamente están los que vienen a comer, o pasan y compran en panaderías...pero Torrellano no ha recibido incentivos para los impuestos que se recogen».

Leo Antón, ex pedánea, recuerda que durante su periplo se consiguió la primera ampliación del consultorio médico, que tiene asistencia de Enfermería y Pediatría «pero prometieron que a la larga habría un centro de salud, y nos engañaron», apostilla la presidenta de la Unión de Asociaciones.

Al hilo, Juan Antonio Pomares, actual pedáneo, espera que algún día haya especialidades en atención sanitaria y resalta que todavía no se ha solucionado la carencia de personal cuando parte de la plantilla se va de vacaciones en verano. En infraestructuras, lo que más le preocupa son los problemas de mal drenaje del alcantarillado que provoca inundaciones por tramos cuando llueve.

El edil de Pedanías, Vicente Alberola señala que la atención sanitaria ha dado un paso al incorporar una ambulancia medicalizada, con base en El Altet y que la seguridad estará reforzada con la patrulla específica de pedanías. El edil asegura que este mandato será importante para modernizar servicios con el centro social, que tras años de demandas y pleitos, ahora está preparada la licitación de la redacción del proyecto. También se congratula de la remodelación en el polideportivo se ha actualizado a los nuevos tiempos, unido a la mejora de infraestructuras como renovación de aceras y nuevas acometidas de agua potable.

Y para concluir. ¿Cómo será Torrellano en otros 20 años?

Más de 10 millones para modernizar la vía pública

El alcalde, Carlos González, aseguró hace unos días que la inversión global que se está acometiendo en Torrellano sobrepasa los diez millones de euros. Entre los proyectos se encuentran la reforma de centros educativos como la instalación de aulas prefabricadas en La Paz (en trámite la demolición y nuevo colegio, así como arreglo de la fachada del instituto). También se van a renovar aceras en ocho calles a lo largo de 1,5 kilómetros. En verano llegaría la renovación de la red de agua potable en tres tramos.El edil de pedanías, Vicente Alberola, sostiene además que se van a destinar 420.000 euros en ampliar y modernizar el Polideportivo Isabel Fernández y ya está encargada la asistencia técnica para licitar la redacción del proyecto de centro social, que costaría 1,3 millones.