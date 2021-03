De alcaldes y asesores

El tema es muy curioso porque, aunque ya la primera sentencia dio la razón al PSOE y esta se produjo al final del mandato de Alonso, las otras dos (TSJ y TS) se han notificado siendo alcalde Carlos González (2017 y 2020); es decir, su gobierno socialista/progresista ha seguido defendiendo la decisión de la regidora popular contra su propio partido. ¿Podría haberlo evitado? Evidentemente, allanándose en cualquier momento y retirando los dos recursos pero no lo hizo, ¿Por qué?. Hay tres posibles razones: 1. Porque hubiera sido admitir que estaba de acuerdo con la regidora (que no creo). 2 Porque no quería pasar el sofocón de que le acusaran de no haber defendido el interés público frente a su partido (más probable)?; y 3. Porque los servicios jurídicos así se lo aconsejaron (?).

En cualquier caso les recuerdo que lo que se dilucidaba no era ni más ni menos que una decisión sin recorrido ni efectos jurídicos desde que Alonso dejara la Alcaldía en 2015, pero que el Ayuntamiento decidió mantener viva hasta finales de 2020 a base de recursos y sesudos argumentos jurídicos. Así se pueden imaginar lo de ocupados y sobrecargados que deben estar los tribunales con cuestiones de tanto calado para el futuro de los ciudadanos.

No sé qué argumentaron los servicios jurídicos municipales para defender que no hacía falta tener un asesor a dedo porque un funcionario podría hacerlo tan bien o mejor, pero les dieron un revolcón y nos condenaron en costas en la última instancia: 914,29 euros. Estoy seguro que el regidor y su partido con esa sentencia se han dado por satisfechos: González, porque había cumplido su obligación, aunque hubiera perdido lo que defendía como alcalde; y el PSOE, porque había ganado a una regidora que dejó de serlo hace cinco años. Por si no lo saben los jueces condenan en costas muchas veces cuando ven en el recurso una mala fe porque ven que este no tiene argumentos y con él sólo se trata de dilatar la ejecución del fallo. ¿Ha sido este el caso? No lo sé, pero sí sé que esta condena va al debe del erario público, no a los sueldos de dos alcaldes porque estos los que defendían era el interés general municipal de forma errónea como han dicho hasta tres tribunales distintos.

Y esta historia hubiera acabado aquí, sacando los colores al cabo de diez años a Mercedes Alonso mientras los contribuyentes pagan las costas del proceso que esta inició y su sucesor decidió continuar, pero no, no ha acabado.

¿Y por qué digo que no ha acabado? Porque, como ya publicó mi compañera Ana Fajardo el sábado, un asesor socialista en este mandato acaba de demandar al Ayuntamiento de Elche porque asegura, amparado por las tres sentencias, que aquellos cuatro años, de 2011 a 2015, en los cuales el PSOE no tuvo funcionario de empleo la plaza hubiera sido para él (de hecho lo fue, pues Alonso dio su brazo a torcer los últimos meses de su mandato tras recibir la primera sentencia que daba la razón a los socialistas). Así reclama los sueldos que hubiera percibido y una alta en la Seguridad Social con carácter retroactivo.

Cualquier ciudadano tiene todo el derecho a reclamar aquello que cree suyo, incluso aunque pida cobrar por no haber podido trabajar cuatro años y creerse que es justo. Y el Ayuntamiento de Elche tendrá, como hizo en su día Mercedes Alonso y le siguió Carlos González, que defender el interés general o bien aceptar la reclamación.

Me queda por saber si ese asesor nombrado por el alcalde, adjunto al área de Fiestas, le ha consultado lo que iba a hacer. Vamos, si le ha dicho que iba a demandar al Ayuntamiento que les paga a ambos. No lo sé, pero sí sé que le hace un flaco favor al regidor, pero sobre todo a esos asesores con formación, experiencia y capacidad, mucha más que la de los propios concejales y que por desgracia son una minoría. La mayoría son los colocados a dedo por su demostrada valía para servir a los partidos que les han puesto sueldo público por cuatro años.