Más de 80.000 coches de alquiler del aeropuerto están pendientes de que se legalicen los negocios

Más de 80.000 coches de alquiler que operan en el entorno del aeropuerto están pendientes de la regularización del Ayuntamiento que dejará fuera a las empresas que estén en el área donde se construirá la segunda pista y el nuevo trazado ferroviario, cuya fecha es incierta y su alcance tampoco está claro. Es la estimación que tiene la Asociación Empresarial de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia de Vehículos de Alquiler (Aecoval) y que viene a demostrar el peso de este tipo de negocios para la provincia que está asentado en suelo no urbanizable de Elche.

Es más, la patronal apunta a que uno de cada dos turismos y todoterrenos que se matriculan en la provincia de Alicante se dedican a esta actividad en las inmediaciones del aeropuerto internacional, donde hay más de 55 empresas trabajando, la gran mayoría con licencias provisionales y otras sin permisos.

Y ese peso será uno de los argumentos que va a aportar la asociación ante el Ayuntamiento para defender la supervivencia de unos negocios que describen como una «necesidad para el aeropuerto» asentados durante más de dos décadas, siempre y cuando, aseguran, cumplan con todos los requerimientos medioambientales.

La asociación defiende la supervivencia de toda aquella actividad «que cumpla con los permisos medioambientales»

Lo que planteará, entre otras cosas, la patronal, según su presidente Mauro Derqui, es que las empresas hay abiertas en parcelas donde están proyectadas la segunda pista o la conexión del tren puedan seguir trabajando con permisos condicionados. Y eso significa mantener sus negocios hasta que se construyan las nuevas infraestructuras y que cuando se les expropie solo tengan derecho a una indemnización por el valor del terreno y no por las instalaciones.

De hecho, desde la patronal aseguran que los que en 2005 consiguieron el beneplácito del Ayuntamiento para abrir cuentan con este tipo de autorizaciones.

Para ello, el sector está a expensas de que el Ayuntamiento pueda concretar la superficie que ocuparán la segunda pista paralela a la actual y el trazado del tren para poder saber cuántas empresas realmente se van a quedar fuera en un futuro por cuestiones de espacio.

En estos momentos, la segunda pista contemplada en la propuesta de revisión del Plan Director del Aeropuerto de Alicante-Elche se encuentra en fase de evaluación ambiental, por lo que todavía tiene muchos trámites por recorrer, mientras que la llegada del tren al aeródromo no se espera hasta dentro de diez años por los recortes presupuestarios a causa del covid.

Asimismo, la asociación reclamará que todas las empresas que están en terrenos no afectados por las nuevas infraestructuras puedan mantener su actividad si tienen todos los permisos en regla. Algo, que la patronal defiende que cumple «la gran mayoría» de firmas, aunque todavía no puede concretar cuántas son. Eso sí, las denuncias del Seprona, que realiza inspecciones cada año, están ahí, lo que según Mauro Derqui, ha hecho que las empresas se pongan al día con todos los requerimientos. Una de las medidas a las que están obligadas es a no realizar vertidos y reciclar el agua, al estar afincadas en terrenos sensibles próximos a humedales.

Regularización «bienvenida»

La legalización que quiere hacer ahora el Ayuntamiento de estos negocios, después de dos décadas, ha sido «bienvenida» para la patronal, según dice su presidente, quien asegura que la medida la habían solicitado al Ayuntamiento porque «no queremos estar en precario y queremos estar en legal», señala Mauro Derqui.

El portavoz de este colectivo también afirma que quieren «caminar de la mano del Consistorio para la regularización con el objetivo además de solucionar el problema con los vecinos que viven alrededor de las campas y que tienen molestias».

Las quejas por el ruido y la velocidad de los coches de alquiler han sido una constante en los últimos años desde que se multiplicaron estas instalaciones. Un informe municipal ha advertido de que existen diversas parcelas dispersas por este territorio, más alejadas del aeródromo, de manera que estas ocupaciones se distribuyen de una manera desordenada.

Para legalizar estas actividades, el equipo de gobierno de PSOE y Compromís anunció hace unas semanas el inicio de la consulta pública del plan especial que regularizará el alquiler de vehículos. Y hace escasos días, representantes de la asociación de empresarios se reunieron con el alcalde para abordar la compleja situación a la que se enfrentan.

Si bien, ese procedimiento es todavía muy inicial y se espera que sea farragoso y largo, pues deberá contar con el visto bueno de Aena y de otras administraciones dependientes de la Generalitat y del Gobierno central.