Elche se promocionará a nivel nacional como destino de turismo de reuniones en el Iberian Mice Forum de Madrid. Así lo ha anunciado el concejal de Turismo, Carles Molina, acompañado de la jefa de sección de Turismo de Congresos, María José Valls, quienes asistirán mañana miércoles a este evento con el objetivo fortalecer el sector turístico local para acoger congresos, eventos y ferias tras el largo periodo de inactividad, provocado por la crisis sanitaria. La ciudad insiste en su promoción congresual a falta de concretar una nueva instalación para esta actividad u otras.

Según ha destacado el edil “lo que se pretende es dar a conocer la llegada de la Alta Velocidad a Elche, así como el Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche, dos grandes apuestas que sitúan a la ciudad como sede preferente dentro del sector MICE” y ha adelantado que desde el Ayuntamiento se está negociando con Adif la creación de una oficina información turística en la misma estación del AVE.

“Elche cuenta con todas las características para ser una ciudad que atrae este tipo de congresos tanto por su tamaño poblacional como por las infraestructuras”, ha declarado Molina, quien ha señalado que “además la ciudad pertenece al Spain convention Bureau (SCB), una red de entidades locales que agrupa en la actualidad a 57 destinos de congresos, a la vez que forma parte del consejo de Gobierno del SCB”.

Asimismo, Molina ha asegurado que este tipo de turistas gastan en Elche tres veces más que el visitante medio y ha informado de que en los próximos meses se han programado hasta cinco reuniones que se llevarán a cabo en el Centro de Congresos. En concreto, el 24 y 25 de mayo tendrá lugar el IX Condegres Simposio Nacional sobre control de la degradación y recuperación de suelos (UMH); del 28 al 30 de mayo se desarrollará el VIII Concurso de Modelismo Estático Ciudad de Elche; del 20 al 22 de octubre tendrá lugar el 3rd Sysorm Statisticians and Operational Researches Meeting UMH; y del 17 al 20 de noviembre el International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents.

Por su parte, Valls ha explicado que en esta jornada tendrán hasta un total de 14 citas individuales con grandes operadores de Turismo de Congresos y ha incidido en que el evento contará con todas las medidas higiénico-sanitarias. El formato será de showroom con espacios expositores para los destinos y una zona de stands modulares. La cita se completará con una mesa redonda sobre sostenibilidad y un taller de trabajo para co-crear soluciones colaborativas para la reactivación del negocio MICE en las ciudades.

Además de este encuentro Valls ha destacado la promoción de Elche continuará, si las circunstancias de la pandemia lo permiten, en eventos como en el Congreso Nacional Profesional de Organización de Congresos, que se celebrará a principios de mayo en Granada. También asistirán a Fitur del 19 al 21 de mayo y, por último, participarán en noviembre en la feria internacional IBTM de Barcelona.