"El Palmeral se muere" es "presa fácil del ladrillo" y esta "ley nos da esperanzas". Son algunas de las frases más contundentes que han abierto esta mañana el debate sobre la ley del Palmeral en las Cortes Valencianas de la mano de la asociación Volem Palmerar. Su presidenta Susi Gómez ha incidido en la necesidad de potenciar el uso agrícola del vergel ilicitano, como objetivo principal de esta ley para proteger el Patrimonio de la Humanidad y ha hablado de revertir los usos que no están indicados y que degradan este paisaje.

"Se protege de nuevas construcciones, quedan pocos huertos con este aspecto agrícola porque se ha edificado mucho y no solo en huertos privados, sino también de la ciudad", ha dicho Gómez. A esta asociación le parece grave que se haya suprimido del borrador de la ley que los huertos de palmeras estén en suelo rural. "No se pueden permitir intervenciones en la zona más sensible reconocida por la Unesco y convertir el Palmeral en jardines", ha dicho.

En este sentido también ha rechazado que los equipamientos públicos se hayan construido en muchas ocasiones "a costa de los huertos". Gómez ha añadido que "lo que no queremos es que los huertos que se pueden recuperar para uso agrícola se instalen centros de interpretación de visitantes". Como ejemplo de lo que no se debe hacer, según la asociación, ha salido a la palestra el proyecto que recientemente ha presentado el Ayuntamiento para el parque municipal, unos juegos infantiles con tobogán gigante.

La falta de financiación para conservar el Patrimonio de la Humanidad también ha estado muy presente en el debate de la ley. "El Ayuntamiento no puede asumir todos los gastos de mantenimiento del Palmeral, no puede hacer más. Para la revitalización de las parcelas y reconstrucción del sistema de riego no hay dinero para esto", ha dicho la presidenta de Volem Palmerar, quien ha recordado que Elche recibió de la Conselleria 10.000 euros para este cometido y en 2020 la cantidad llegó a 40.000 euros. Algo que siguen considerando insuficiente. "Si el Palmeral estuviera en Madrid o Valencia estaría más cuidado. Sin inversiones no habrá revitalización", ha dicho Gómez.

Volem Palmerar también ha mostrado su oposición a que el encaperuzado de palmeras se realice en huertos históricos de la zona Unesco porque consideran que les afecta negativamente. Ha hablado de "shock" para estos huertos sensibles los trabajos para preparar las palmas de cara a Semana Santa. "Es una causa de mortandad de las palmeras y el encaperuzado se debe hacer en otras zonas".

Pablo Ferrando, miembro de la comisión designada por el Ayuntamiento para elaborar el borrador del proyecto de ley, ha sido el segundo en intervenir y también ha sido contundente con la financiación del Palmeral. "Hago un llamamiento para que se impliquen las Cortes, para que el Ayuntamiento no sea el único que tenga obligaciones" con para sufragar la conservación del Patrimonio de la Humanidad. Ha coincidido con Volem Palmerar en esto y en criticar que se haya eliminado del proyecto de ley el artículo que catalogaba como suelo rural los huertos de palmeras. "Ha sido desacertado", ha dicho, además de reprochar que "finalmente no haya ningún uso prohibido expreso en la norma" para evitar incoherencias de interpretación. Ha admitido que aunque participó en la redacción del borrador, está de acuerdo al 99% porque tras pasar por el Consell Jurídic Consultiu se modificaron matices como estos.

Ferrando, quien antaño formó parte de Volem Palmerar, también ha incidido en que "El Palmeral es un agro sistema y la singularidad del Palmeral es que está insertado en la ciudad y poner en valor el suelo agrícola era el objetivo fundamental de la norma cuando la redactó el Ayuntamiento de Elche".

La Asociación Instituto Ciudad Idea de Elche, de la mano de Jesús Moreno, ha llevado a las Cortes Valencianas una visión muy diferente a la de los anteriores ponentes, lo que ha llamado la atención de los grupos políticos. "El Palmeral de Elche no debe ser un jardín, el proyecto de ley no tiene en cuenta función económica del palmeral, no solo paisajística, como en sus orígenes. Actualizarlo a la sociedad del siglo XII, el proyecto deja fuera el sistema de riego, debe tener en cuenta un contexto más amplio", ha señalado.

Moreno ha pedido no contradecir su historia, ha dicho que esta ley limita los usos a los tradicionales y que eso conlleva al abandono. En este sentido ha reclamado "crear un equipo técnico para crear un plan que contemple los posibles usos económicos que se puedan realizar y que se implique toda la sociedad ilicitana. Falta de uso y de mantenimiento culpables de la degradación. La clave para preservar el Palmeral es permitir el uso. Los propietarios se verán abocados al abandono de los huertos porque pasarán al ámbito público y no hay fondos para ello". También ha añadido que "necesitamos uso respetuoso pero que se permita todos los usos, porque su mantenimiento estará asegurado a través de los propietarios".

Asimismo, ha reivindicado herramientas para que se apruebe plan director de uso y gestión para que la ley tenga uso perseguido; crear una Concejalía municipal de protección del Palmeral con recursos económicos y personal técnico suficiente, que sea interlocutora con distintas consellerias; vigilancia e inspección asumida por la policía autonómica.

El colectivo ha pedido una partida exclusiva de la Generalitat para el Palmeral, inversión del Gobierno central, además de la que ya hace el Ayuntamiento. Ha sugerido promover reposición la gratuita de ejemplares autóctonos y que el órgano de gestión recaiga exclusivamente en Elche, ahora está implicada la Conselleria de Cultura, pues el Patronato de Palmeral, el máximo órgano gestor de este Patrimonio, está presidido por el conseller, Vicent Marzà.