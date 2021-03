El PP acusa al alcalde de «engañar» a Cultura para tapar las catas del Mercado

La denuncia del PP se basa en que el procedimiento para obtener la autorización de conselleria y realizar la cubrición de los restos exigía que la rescisión del contrato del Mercado Central fuera formal y, según Pablo Ruz, aún no lo es. «Conselleria ha sido víctima de la mala praxis y el engaño que de manera continua ejerce Carlos González», sentenció el concejal popular, quien recordó que el 12 de febrero, el portavoz socialista, Héctor Díez, dijo de manera textual que «la Junta de Gobierno Local ha dado hoy un paso decisivo hacia la resolución del contrato del Mercado Central elevando al Consell Juridic Consultiu una serie de decisiones para que este órgano se pronuncie» añadiendo que «el dictamen del Consell Juridic Consultiu es preceptivo, aunque no vinculante, para seguir adelante con la resolución del contrato (...) hoy estamos elevando propuestas que no tienen efecto hasta que el Consell emita su dictamen y hasta que la Junta de Gobierno Local resuelva definitivamente el contrato».

Según explicó Ruz, «en un juego de trilería dialéctica, PSOE y Compromis remitieron a la conselleria una solicitud donde de manera expresa señalaban que ‘Declaraban resuelto el contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyecto, construcción y explotación de nuevo mercado central en Elche, por aplicación de la causa recogida en el artículo 223 g) del TRLCSP’ siendo esto una autentica falacia puesto que, a día de hoy, la resolución del contrato del Mercado Central no ha sido aprobada por la Junta de Gobierno al no haber recibido el informe del Consell Juridic Consultiu».

En opinión de Ruz, «este hecho es una vulneración muy grave de la normativa además de que asistimos a un presunto ejercicio de falsedad documental autorizado y ratificado por Carlos González. Esto es inadmisible, ahora entendemos las prisas que tenían por terminar las obras de cubrición».

Los populares recordaron que «nadie, absolutamente nadie, está por encima de la Ley, ni tan siquiera él (en referencia al alcalde), es por ello que hemos puesto en manos de conselleria la realidad, haciéndole llegar que no existe la rescisión firme del contrato tal y como les ha hecho creer González, así como la puesta a disposición de nuestro servicio jurídico para estudiar si hubiera algún tipo de responsabilidad por tales hechos». «González es una persona que carece de toda credibilidad, sus hechos lo demuestran día tras día, es un político que ha engañado tanto a todo el mundo que nadie le cree. No permitiremos que nos gobierne la anarquía, que conviertan esta ciudad y el Ayuntamiento en su cortijo, no blanquearemos las irregularidades que González se empeña en hacer por eso, continuaremos fiscalizando y denunciando todo aquello que este mal, aunque no le guste».