El alcalde exhibe un informe de Cultura para probar que el mercado carece de valor

El futuro del edificio del Mercado Central lo decidirá el equipo de gobierno sin cortapisas por parte de la Conselleria de Cultura que hace casi tres años ya le dijo al Ayuntamiento de Elche, en un informe, que podía derribarlo, sustituirlo o modificarlo porque no tiene un valor patrimonial. La pregunta le cayó del cielo al regidor, Carlos González, en una comparecencia sobre la vacunación de docentes en Elche, pero la esperaba porque se había llevado las conclusiones de aquel informe para leérselo a los periodista. Y no sólo eso, en el argumentario citó en dos ocasiones al concejal de su gobierno que lo solicitó, a José Manuel Sánchez, quien se ha alineado con el colectivo que solicita salvar al inmueble, para lo cual ya han registrado una petición en el Ayuntamiento. Carlos González, leyendo el informe, aseguró que para la Conselleria de Cultura el edificio que era patrimonialmente importante no existe, y el que ahora se quiere salvar no tiene valor arquitectónico alguno. Aunque, como es habitual en el regidor, fue muy cauto para no herir la sensibilidad de los miembros de este colectivo. Así aseguró que leerá con detenimiento el argumentario que le hace, en el cual hablan de otro informe de Conselleria de Cultura anterior.