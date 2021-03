Estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes que hace aún más visible la desigualdad que genera el actual modelo económico basado en la precariedad. Pensar en el municipio que queremos para el futuro y reflexionar sobre el estado en el que nos encontramos, sin tener en cuenta la dureza con la que vive el día a día la mayoría de la gente de Elche, nos podría llevar a pensar que el problema no es estructural sino coyuntural a la pandemia. Como si antes no existieran la economía sumergida, los alquileres cada vez más caros, las altas tasas de paro juvenil, la pobreza o la soledad.

Vivimos tiempos muy duros pero parece que esta vez la UE no quiere cometer los errores de la anterior crisis y ha abierto el grifo del dinero en forma de Fondos Europeos para la Reconstrucción. Ahora es nuestra responsabilidad convertir esos fondos en una oportunidad para doblegar esta crisis, pero también para superar el modelo económico y social del que venimos. Si algo tenemos claro es que la vieja normalidad de Elche no es el modelo a seguir.

La ciudadanía comienza a convocar movilizaciones con la mirada puesta en un objetivo común: dar respuesta a la emergencia social, mejorar la prevención sanitaria, la gestión de las residencias de mayores e impulsar la economía local desde una mirada ecologista y de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Urge dejar de tener una mirada cortoplacista, necesitamos una alternativa al modelo económico de la precariedad sumergida y plantear soluciones desde la economía social y circular.

Mientras tanto, el Ayuntamiento impulsa una comisión de captación y gestión de estos fondos para la reconstrucción, con la participación de Pimesa y Aigües d’Elx pero sin la participación de entidades sociales, asociaciones, sindicatos ni colegios profesionales. La patronal siempre ha querido participar tanto en la elaboración de los proyectos para captar la inversión pública como en la selección de los mismos, eso no le sorprende a nadie, pero la ausencia de debate político resulta preocupante para la democracia municipal. Si la gestión de estos recursos se realiza desde una comisión técnica y sin una verdadera reflexión política, abierta a la participación, esto afectará a la transparencia y el cumplimiento con los criterios establecidos para el acceso a los Fondos y, lo que es más preocupante, no se garantizará que esta crisis no la paguemos los de siempre.

No es la primera vez que hablamos de la necesidad de un movimiento municipalista que sea capaz de ofrecer una alternativa de izquierdas al inmovilismo de quienes siempre han sido «los amos del cortijo». Elche necesita un giro en la gestión desde la defensa de lo público, con propuestas que vayan a la raíz de los grandes problemas municipales y que incluyan las necesidades de barrios y pedanías.

Si queremos una alternativa esperanzadora que recupere la esencia de Guanyem Elx, sabemos que no se podrá construir desde la lógica de los partidos sino desde la lógica de la participación ciudadana. Elche necesita poner en valor la importancia de lo común, promoviendo la colaboración y la ayuda mutua para superar la dura situación que vivimos, para superar el miedo, y necesita también que las fuerzas progresistas se pongan de acuerdo para poner fin al bipartidismo, también en nuestro municipio. ¿A qué estamos esperando? Es el momento de mover ficha y construir una alternativa para que Elche supere la crisis constante que nos disfrazan de vieja o nueva normalidad.