La estación de autobuses de Elche tendrá nuevo asfaltado tras décadas sin renovarse

La estación de autobuses tendrá nuevo asfaltado tras treinta años sin cambiar el pavimento. Desde hace una semana se están acometiendo obras en todo el perímetro de la estación, por lo que las entradas y salidas de autobuses se han tenido que redirigir por otra puerta de acceso. Todo el entorno está repleto de hormigoneras, operarios y señales para regular el tráfico y que no haya problemas con los peatones, ya que desde que se iniciaron los trabajos hay una gran expectación en la zona, teniendo en cuenta que no se recuerda en mucho tiempo que se hiciesen obras allí.

El edil de Espacios Públicos, Héctor Díez, ha explicado esta mañana que la actuación comprenderá 10.000 metros cuadrados y costará 90.000 euros.

Entre las actuaciones no sólo se allanará el terreno, que estaba ciertamente defectuoso por el paso del tiempo, si no que también se remodelarán las entradas de los autobuses. Las obras podrán dilatarse varias semanas para ejecutarlas por tramos ya que no se van a modificar las frecuencias de llegada de los autobuses. Se ha comenzado a pavimentar el extremo más próximo a la avenida de Candalix.

Carga de coches

De igual forma el edil apunta que conjuntamente Pimesa está mejorando el entorno de la estación y se van a colocar cuatro puntos de recarga para coches eléctricos junto a la gasolinera. Por ahora está en trámite la licencia de obra y desde el ejecutivo local pronostican que en verano se puedan instalar estos puntos, según Esther Díez, edil de Movilidad Sostenible. De igual forma, la concejal señala que se ha solicitado una ayuda al IVACE para instalar más estaciones de carga en varios puntos estratégicos del término municipal como el Centro de Congresos, Juan Antonio Perpiñán o el Parque Empresarial junto a Torrellano. Lo cierto es que está aumentado el parque de coches eléctricos en la ciudad. Como ayer apuntaba Patricia Maciá, edil de Gestión Tributaria, hay 50 vehículos eléctricos, prácticamente el doble que en 2020.