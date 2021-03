La apertura de la primera terraza en la Corredora crea un cisma en el equipo de gobierno de Elche

Los primeros en mostrar sus desavenencias han sido los concejales de Compromís. La queja ha sido expuesta por su portavoz municipal, la edil Esther Díez, quien se opone a la instalación de este velador y considera que la nueva Corredora peatonal tiene que ser “un espacio cien por cien peatonal”. La respuesta de los socialistas no se ha hecho esperar y también ha llegado por parte de su portavoz, un Héctor Díez que ha tratado el asunto tras la celebración de la junta de gobierno. El concejal del PSOE ha defendido que la propuesta de su partido para la céntrica calle es la de “compatibilizar el tránsito de los peatones con el fomento de la actividad económica”.

“El hecho de que todavía no esté la normativa definitiva para el entorno de la Corredora y la Plaça de Baix no quiere decir que no se puedan instalar terrazas, para ello está la ordenanza municipal”, ha defendido el concejal socialista. Mientras llegue la normativa específica, la postura del PSOE es la de favorecer el desarrollo de la actividad de la hostelería y la restauración, dos de los sectores más castigados en la crisis desatada por el coronavirus. En esta línea, la pasada semana ya se aprobó que, mientras duren las restricciones de horarios, los locales puedan instalar sus terrazas en las aceras inferiores a tres metros.

La propuesta en la que está trabajando el PSOE para la Corredora, más allá de tener el objetivo de compatibilizar el tránsito de los peatones con la actividad económica, permitirá que se instalen veladores en los puntos más anchos de la calle, como es el caso de la Plaça de Baix, la zona de las “cuatro esquinas” o la Glorieta, como es el caso del local que ha abierto hoy sus puertas. “Mientras se tome la decisión definitiva, no vamos a evitar que se desarrollen actividades económicas. La gente hace un esfuerzo muy grande y el gobierno municipal no puede ser un lastre para ellos”, ha añadido Héctor Díez.

Previamente, el grupo municipal de Compromís se había posicionado en contra de la instalación de terrazas en la calle recientemente peatonalizada. “Tiene que ser un espacio cien por cien para las personas que están caminando, disfrutando del centro de la ciudad y de nuestro comercio”, ha manifestado Esther Díaz, antes de añadir: “Hay espacios en la propia Glorieta y en las calles transversales para que puedan utilizar como terraza estos negocios que, afortunadamente, se están abriendo en el centro de la ciudad”.

La portavoz de Compromís también ha recalcado que la instalación de la terraza de hoy ha llegado antes de que se apruebe la ordenanza que regula la instalación de las mismas. “Estamos en un momento clave para decidir el futuro del centro de nuestra ciudad y entendemos que ese modelo tiene que pasar por garantizar el espacio libre para las personas”, ha finalizado Esther Díez, mientras que el portavoz adjunto, Felip Sànchez, ha añadido: “No podemos permitir que el espacio público que nos ha costado tanto recuperar se pierda por actividades que no son compatibles”.

El Partido Popular no ha desaprovechado la oportunidad de criticar al equipo de gobierno tras las desavenencias hechas públicas por los das formaciones que lo componen y también ha expresado su opinión sobre el asunto a través de su portavoz, Pablo Ruz: “Las terrazas son vida y son oportunidades para los hosteleros. Compromís, que parece que no forma parte del equipo de gobierno, se ha quejado. Tienen que dejar a la gente en paz, ellos saben poco de trabajo, sobre todo Esther Díez, que no ha hecho otra cosa en su vida que tener un sueldo público”.