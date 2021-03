El alcalde de Elche quiere llegar a los 9.000 docentes vacunados tras inmunizarse solo el sábado 3.200

El alcalde de Elche, Carlos González, hizo el domingo por la noche un llamamiento a los docentes para que acudan en las dos jornadas que quedan, el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana, al pabellón Esperanza Lag a vacunarse después de que durante el sábado fueran inmunizados algo más de 3.200, explicó el regidor en un comunicado. El número de vacunados el viernes se desconoce, aunque rondará el 80%. A priori, estaba previsto que acudieran unas 5.700 personas en tres tandas de 1.900 el viernes por la tarde, el sábado por la mañana y el sábado por la tarde. En la comarca del Baix Vinalopó hay 9.360 personas citadas de 97 centros públicos, privados y concertados, no sólo persona docente sino también administrativos, conserjes, empresas de cocina o conductores de autobuses.

«Es absolutamente esencial que tanto el personal docente como el no docente de nuestra ciudad, y del conjunto de los municipios de nuestros departamentos de salud, continúen acudiendo a la vacunación para de ese modo conseguir el objetivo de poder vacunar en torno a 9.000 profesores en esta campaña», indicó Carlos González.

El regidor ilicitano consideró que «está siendo una experiencia útil que nos permite pensar que la vacunación masiva de abril puede ir bien si de dispone de las vacunas suficientes, una de las claves esenciales para impulsar ese proceso». La vacuna de AstraZeneca ya despertó la semana pasada dudas, después de que la propia Generalitat suspendiera la inmunización de docentes tras el fallecimiento, en Málaga, de una persona que se la había puesto, hecho que según se informó posteriormente no tenía relación alguna. La Agencia Europea del Medicamento ratificó posteriormente la viabilidad de esta vacuna, pero todo lo sucedido provocó que algunos profesores se retraigan y esperen a que les toque por edad, por si les corresponde otra marca.

Bajas

Las consecuencias de la vacunación del fin de semana se dejaron notar en las aulas, el balance de bajas producido a consecuencia de los efectos secundarios de la vacuna, fiebre, vómitos, diarrea o fuerte dolor de cabeza, produjo ayer más de un millar de bajas docentes entre los 708 centros de la provincia vacunados, una media de dos personas por centro. Desde las direcciones aseguran haberlo solventado sin mayor problema y Educación sopesa que son cifras de ausencias similares a las de cualquier otro lunes. Como se recordará, los días se eligieron precisamente para reducir al máximo el número de posibles bajas. Así, los que se vacunaron el viernes por la tarde y el sábado tuvieron el resto del fin de semana para recuperarse, y los que lo harán el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana ya se encontrarán de vacaciones de Semana Santa. En Elche está previsto que acudan 3.800, según la estimación que hizo la Conselleria de Sanidad. El bajo índice de vacunación, según el dato aportado por el regidor, no hace ser muy optimista. De hecho, los profesores han sido un colectivo que no se ha sabido hasta la misma hora de vacunación quién acudiría o no, además de tener la posibilidad de esperarse a su grupo de edad, algo que muchos barajaron para evitar pincharse con AstraZeneca.

Precisamente, en Alicante se sufrió un hecho luctuoso el fin de semana, durante la vacunación del profesorado, pues murió una docente, al parecer de un infarto, después de acudir a la inoculación. Tras conocer el luctuoso suceso, la Conselleria de Sanidad descartó que la muerte de la profesora guarde relación con la vacuna AstraZeneca.

Fuentes conocedoras del caso señalan que los hechos se produjeron este fin de semana. Los primeros síntomas se habrían producido a los pocos minutos de recibir la vacuna y mientras esperaba el tiempo de 15 minutos para comprobar que la vacuna no producía efectos secundarios.

Estas mismas fuentes añaden que, aunque se actuó con rapidez y la profesora fue trasladada de inmediato al hospital, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

En un comunicado, la Conselleria de Sanidad descarta que el fallecimiento de la profesora «tenga que ver con los episodios de trombosis registrados en diversos países europeos de los que se investiga si pudieran tener alguna relación con la administración de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca».

Desde la dirección general de Farmacia «se ha comunicado que en los últimos días no se ha producido ninguna alerta de farmacovigilancia en este sentido por lo que, a día de hoy, no existe ninguna investigación ni información en curso». Lo sucedido causó ayer gran consternación y revuelo.