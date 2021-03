En directo, segundo debate en las Cortes: "El Palmeral de Elche es un sistema agrícola, no es un jardín"

"Quitar usos acarreará indemnizaciones. No podemos hacer normas que vayan en contra de los derechos de los ciudadanos", ha asegurado esta mañana el abogado Eduardo Medina en las Cortes Valencianas durante el segundo debate de particulares y colectivos para renovar la Ley del Palmeral. El que fuera funcionario de carrera del Ayuntamiento y fundador del Patronato del Palmeral ha hecho un recorrido sobre cómo ha evolucionado el vergel ilicitano en los últimos veinte años y como los ponentes que intervinieron la pasada semana ha hecho un llamamiento a hacer un esfuerzo en invertir en las palmeras porque la legislación no garantiza nada. Ha planteado habilitar ayudas europeas para el mantenimiento del Patrimonio de la Humanidad. "Sin financiación estamos muertos y la ley no servirá nada en la práctica. No podemos cargar al Ayuntamiento con toda la financiación del Palmeral", ha dicho