La UMH de Elche diseña los protocolos de comunicación para el futuro vehículo autónomo conectado

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han desarrollado sistemas de comunicaciones V2X (Vehicle to Everything) para vehículos autónomos que mejoran su seguridad y conducción en escenarios donde coexisten vehículos autónomos, conectados y convencionales. Las investigaciones de la UMH se enmarcan dentro del proyecto europeo TransAID (Transition Areas for Infrastructure-Assisted Driving), que ha centrado su trabajo en la gestión de situaciones de tráfico complejas que los sistemas de conducción autónoma no son capaces de gestionar con el consiguiente riesgo para la seguridad y fluidez del tráfico.