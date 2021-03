Los funcionarios interinos plantan cara a la oferta de vacantes en el Ayuntamiento

Los más de 250 trabajadores interinos en el Ayuntamiento de Elche, algunos de los cuales llevan dos décadas en el desempeño de sus funciones, no están de acuerdo con la decisión del equipo de gobierno (PSOE y Compromís) de ofertar durante este año en curso todas las plazas vacantes, «con independencia de si están ocupadas o no por trabajadores públicos en fraude de ley»; es decir, por más tiempo del que permite la legislación. Ya hace un mes comenzaron a hacerse notar y advertir que no estarían dispuesto a esta oferta de empleo que puede llevar a algunos o a muchos a la calle y lo que reclaman es que «la distintas administraciones públicas reconozca la fijeza el puesto de trabajo por vulneración de la ley».