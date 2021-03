No perdamos otra oportunidad

Nos enfrentamos a uno de los momentos más importantes de nuestra historia como pueblo, como ciudad. Una historia ligada al palmeral como elemento vertebrador y de desarrollo económico y social. Estamos ante la aprobación de la tan reclamada Ley de Protección del Palmeral y de momento, lamentablemente, no pinta bien la cosa. El documento que se va a debatir en las Cortes Valencianas deja a nuestro palmeral como un mero instrumento ornamental en el que la administración pública se reserva todos los derechos y lanza en los propietarios la mayoría de las obligación con la incluso tan temida palabra de expropiación. Sí, expropiación.

Estamos ante una oportunidad histórica como antes lo fue la llegada del AVE y todo apunta a que estamos a punto de cometer los mismos errores. Esta ley que se ha presentado llega sin financiación, una ley de este calado sin financiación es como vulgarmente se dice… «tener una tía en graná que ni tiene tía ni tiene na!. Un papel mojado para enmarcar y poco más.

Esta ley confunde la conservación con la protección y sitúa a nuestro Palmeral como si fuera un parque nacional, con unas restricciones que son contrarias a la propia declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Nuestra ciudad se ha desarrollado históricamente a la sombra del Palmeral y gracias a él y lo que ha supuesto en desarrollo económico y social hoy somos lo que somos.

Un texto que deja de lado todo el sistema de riego que es la propia esencia del Palmeral no puede ser una buena ley. La Acequia Mayor, la de Marchena, sus brazales de distribución, elementos singulares de partición del agua y la presa del Pantano de Elche, considerada como la primera presa bóveda del mundo. Un patrimonio olvidado que estamos dejando que desaparezca poco a poco y con esta ley perdemos la oportunidad de recuperarlo.

Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos nuestros políticos, sean del color que sean, el Palmeral es de todos y que, por un momento, un instante, se pongan de lado de todos los ilicitanos. ¿Qué ocurre cuando a un patrimonio no se le da uso? Que se muere, lentamente, poco a poco. Hay quienes dirán que exageramos, hay quienes dirán que eso no ocurrirá nunca pero los datos no dicen eso, tras más de 20 años de un palmeral inmovilista en el que no se ha podido hacer prácticamente nada nuestro palmeral ha menguado como mengua el sol en el ocaso y es qué si guardamos un coche en el garaje y no lo usamos… se estropea. Si el Palmeral no recupera usos pierde su propia esencia y sin su esencia seguirá muriendo. Somos Patrimonio de la Humanidad por la integración del Palmeral en nuestra ciudad no porque sea un parque en una postal.

La nueva ley debe garantizar que el Palmeral vuelve a cobrar vida, vuelve a tener un sentido. Los huertos se crearon y sobrevivieron porque tenían un fin, un uso determinado en un tiempo concreto, si no somos capaces de encontrar nuevos usos protegidos, bien articulados, con proyectos vanguardistas y ecologistas, el palmeral seguirá cuesta abajo. Qué nadie se escandalice no queremos que «se construya» en los huertos sin más, también existe una arquitectura del siglo XXI con proyectos maravillosos que no sólo protegen el medio ambiente sino que son su mejor aliado. El progreso del bienestar debe ir de la mano de nuevos conceptos, de nuevas economías y una economía verde es posible y el Palmeral puede y debe ser de nuevo un motor económico de nuestra ciudad, como lo fue antaño.

Por eso, nuestra propuesta pasa por la creación, antes de la aprobación de esta Ley, de un equipo técnico multidisciplinar que cubra toda la sociedad ilicitana, que se encargue de confeccionar y dirigir un Plan de Uso y Gestión serio y riguroso, un Plan que cubra todos los posibles usos económicos actuales y futuros. Un trabajo que garantice y blinde en la Generalitat la financiación económica necesaria. Necesitamos un debate abierto a toda la sociedad ilicitana sobre los posibles usos económicos que se pueden realizar teniendo en cuenta todos los factores. Un debate que, hasta el momento, no se ha producido en nuestra ciudad.