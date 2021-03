Talan siete palmeras de más de 12 metros y 50 años en el Huerto de la Cuerna

El Huerto de la Cuerna, de propiedad municipal y situado en el barrio de Altabix, ha perdido siete de sus palmeras más antiguas y más altas tras secarse por causas que el Ayuntamiento asegura desconocer por el momento. Los ejemplares sobrepasaban los doce metros de altura y el medio siglo de vida, algunos de ellos estaban plantados cuando estaba cerca el antiguo estadio de fútbol.

Este lunes los operarios procedieron a la tala para el pesar de algunos vecinos que la última semana habían visto marcar con una cruz las palmeras cuyo daño era ya irreversible. Ayer todavía podían verse amontonadas en el suelo.

El concejal de Parques y Jardines, Héctor Díez, apuntó que las palmeras van a ser repuestas, como ocurre siempre que se arrancan y que un informe determinará el motivo de la pérdida de estos ejemplares, aunque en un primer momento se descarta que haya sido por picudo.

No obstante, palmereros apuntaron a este diario deficiencias en el riego de este huerto, asentado fuera del área reconocida por la Unesco, como una de las probables causas. Se da la circunstancia que justo este lugar se convirtió en el primer ejemplo dentro del Palmeral por su aprovechamiento agrícola, donde vecinos tienen cultivos ecológicos rodeados de palmeras. Sin embargo, las palmáceas taladas se encontraban en la zona ajardinada del huerto. Desde el equipo de gobierno indicaron a este diario que este no es un caso excepcional y que en la junta rectora del Palmeral se da cuenta habitualmente tala de palmeras enfermas tanto en la ciudad como en el campo de Elche, aunque no se precisaron cuántas.

El edil del área garantizó la reposición de los ejemplares que se talan, sea por la razón que sea. Algo que, irremediablemente hará que los huertos tengan en un futuro que cambiar de fisonomía y albergar ejemplares jóvenes y de menor altura porque las palmeras más viejas irán cayendo.

Parques y Jardines está a la espera de un informe que determine el motivo por el cual enfermaron las palmáceas

La pérdida de palmeras en el Parque Municipal en los últimos años, por diversos motivos, entre ellos la falta de mantenimiento y los temporales fue criticada hace dos años por la Asociación de Palmereros de Elche (Apelx) y otros colectivos. La escasez de medios humanos y económicos para mantener el Palmeral en perfectas condiciones está en pleno debate estos días con las ponencias en las Cortes Valencianas para renovar la ley de protección del vergel ilicitano. El equipo de gobierno cuantificó entre dos y tres millones de euros el dinero necesario para tener inmaculado el Palmeral, un alto coste que es incapaz de asumir por lo que está reclamando apoyo a la Generalitat Valenciana. Mientras tanto, la externalización de los trabajos de poda a empresas privadas sigue siendo una herramienta de la que va a tirar el Ayuntamiento.