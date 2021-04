La UMH de Elche reivindica que se incluya a sus docentes en la campaña de vacunación

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche se suma a las críticas que han hecho públicas otras universidades valencianas por el hecho de que a los miembros de su comunidad no se les haya incluido entre los colectivos que ya están recibiendo la vacuna contra el coronavirus de forma prioritaria. "No han incluido a los profesores universitarios en la campaña de vacunación. Tanto la conferencia de rectores españoles como la valenciana reivindican que somos un grupo de riesgo igual o superior al de los docentes de Secundaria. La población que más transmite el virus es la que tiene entre 18 y 25 años. En las aulas no hay posibilidades de contagio pero también hay prácticas y laboratorios. Hasta que no llegue la vacuna no se va a poder normalizar la actividad universitaria", lamenta el rector de la UMH, Juanjo Ruiz.