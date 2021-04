Dos consellerias tienen posturas divergentes sobre la gestión del covid en una residencia de Elche

Mientras Sanidad acepta del Síndic que debe extremar las funciones de control, supervisión y seguimiento, desde Igualdad, en cambio, no se acepta la recomendación del defensor del pueblo valenciano.

A juicio del Síndic, a raíz de las informaciones recabadas y dada la «gravedad» de la situación, se recomendó a Igualdad, entre otras cuestiones, intervenir la residencia (de gestión pública en manos privadas) y designar a personal funcionario para la dirección «a fin de resolver la carencia de atención integral geriátrica existente».

No obstante, Igualdad no solo ha rechazado esta recomendación, sino que además entiende que no se estaba dando «una perturbación grave y temporal del servicio que no fuera reparable por medio distinto al de la intervención».

El Síndic, que cierra de momento ambas quejas, distintas pero coincidentes en fecha, asegura que seguirá vigilante con respecto a esta residencia, al considerar que existe «una situación de indefensión y vulnerabilidad manifiesta con perjuicio grave para la salud y la seguridad» de los usuarios.