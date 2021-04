Perder el miedo a volar, a un clic

Para vencer este temor a volar, la piloto ilicitana e instructora de vuelo Lourdes Carmona utiliza sus redes sociales para naturalizar su profesión acercando cómo es su día a día, «que vean que también somos de carne y hueso», señala. A través de su canal y programa «Listos para despegue» familiariza a la gente con el medio aéreo y resuelve dudas de quienes temen coger un avión por ciertos motivos.

Uno de los miedos que suele florecer es a causa del mal tiempo. Carmona explica que suele surgir el temor de los viajeros cuando no saben qué pasa ahí arriba cuando hace mal tiempo y hay turbulencias. Aclara que los pilotos no necesitan ver para volar «porque llevamos instrumentalización a bordo, no es como el coche que tienes que ver curvas y carreteras, nosotros podemos volar cuando hay mal tiempo. Por ejemplo, cuando despegas en el Altet y están las montañas de Villena o sierra de Crevillent, seguimos una aeroguía».

La piloto expone que estas circunstancias generan mucha ansiedad y achaca que parte del problema puede derivar, por ejemplo, de la representación que se ha hecho del medio aéreo en el cine de Hollywood, que muchas veces ha puesto al avión como escenario de catástrofes.

En este punto, explica a INFORMACIÓN que primero se tiene que definir qué es lo que está generando la ansiedad, porque pueden haber tenido una mala experiencia a bordo anterior. Según la experta, y citando un estudio de las Islas Baleares, las personas entre 30 y 35 años que llevan muchos años cogiendo vuelos son los que más llegan a sufrir estrés que puede desembocar en una fobia a volar, y lo achaca a que su situación personal y profesional haya podido cambiar al tener más responsabilidades laborales o familiares.

La experta intenta transmitir técnicas de respiración y relajación cuando los pensamientos negativos llegan en las alturas y por eso señala que es importante anticiparse y ver si hay indicios de entrar en pánico, como la sudoración o palpitaciones.

Recalca, de igual forma, que el avión es uno de los medios de transporte más accesibles y que son muy pocos los casos en los que hay contraindicaciones médicas para poder viajar. Es por ello que con su iniciativa también pretende desmontar algunos mitos. Asegura que con un marcapasos se puede volar y en un estado de gestación avanzada, también, siempre que el médico lo aconseje. Así las cosas, esta profesional visibiliza su trabajo y desmitifica algunas percepciones por parte de la ciudadanía hacia el sector, como que las compañías low cost son menos seguras, un pensamiento que genera recelo entre muchos usuarios. «Precisamente en Europa tenemos niveles de seguridad muy altos, y a las compañías low cost y o las que digamos de bandera se nos rige por los mismos controles, exámenes y todos cumplimos la ley de la misma manera, las compañías de bajo coste son muy seguras», sólo que la diferencia de precio entre unas y otras tiene que ver en el tipo de equipaje que se puede transportar, donde operan o qué tipo de servicios incluyen, expone Carmona.

Superación

Lourdes Carmona tiene como misión vital abrir camino al mundo aeronáutico a más personas porque ella misma es un ejemplo claro de superación. Tiene 43 años y lleva en este mundo media vida, convirtiéndose en la primera piloto ilicitana. Desde los trece tenía claro que quería ser piloto de aviones, aunque confiesa que sufría «cinetosis», es decir, que se mareaba cada vez que viajaba en cualquier medio de transporte.

Lo superó. A los 17 años marchó a EE.UU para estudiar COU y perfeccionar su nivel de inglés. Todo el proceso de formación que hizo le sirvió de pista de despegue para un sector que a día de hoy sigue dominado por hombres, ya que a nivel nacional sólo el 4% de pilotos son mujeres.

Con veinte años Carmona empezó a pilotar como instructora de vuelo y descubrió su otra vocación, la de formar a futuros pilotos. A los  dio el paso como piloto comercial. Actualmente trabaja en una compañía española, con base en València, desde donde realiza vuelos nacionales e internacionales, un oficio que la puede mantener alejada de su familia varios días.

Un punto de inflexión en su carrera llegó al conocer a Ron Fletcher, uno de los maestros de pilates más relevantes del mundo. Y después tiró del hilo hasta terminar formándose durante años con Jack Canfield, uno de los coaches de Estados unidos más prestigiosos. Su bagaje la hizo adentrarse en su proyecto más personal a través de «Listos para despegue», desde donde ofrece cursos para ayudar a perder los estigmas al sector aeronáutico y el terror de volar.

Se considera una persona resiliente y por eso colabora con asociaciones solidarias como «Yo Soy Inclusive Art», donde su impulsora, Águeda Mogedas, visibiliza historias de personas resilientes.