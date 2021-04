7º Encuentro de dibujantes en Elche

En los encuentros presenciales de Dibujando entre palmeras celebrados anteriormente, lógicamente, el tema era Elche: sus calles y jardines, sus gentes... y los dibujantes que participaban documentaban lo que sucedía delante de ellos y en esos momentos con dibujos in situ, hechos directamente del natural, como corresponde a este tipo de eventos. El año pasado, inmersos ya en el coronavirus, se optó por dibujos de Elche partiendo de fotografías o de internet. En esta ocasión, con el fin de mantener en pie el requisito de dibujar al natural, el tema será libre, especialmente para los dibujantes que no residan en nuestra ciudad. Todo aquel que desee participar puede realizar dibujos de su lugar de residencia en las fechas indicadas y enviarlos al e-mail info@cuadernosviajeros.com, desde donde se colgarán en el blog www.cuadernosviajeros.com, que, abierto a todo el mundo, actuará como espacio expositivo. Aunque no es obligatorio, se agradecerá la inscripción previa y gratuita en el blog de Cuadernos Viajeros para la mejor estadística de la organización.

La historia de Cuadernos Viajeros, creado en 2010 como recurso lúdico para la educación artística, corre parejo con el fenómeno social Urban Sketchers (Dibujantes Urbanos) impulsado por el dibujante y periodista Gabriel Campanario (Barcelona, 1969) desde Seattle (Estados Unidos), en 2007; una red de artistas en todo el mundo que retratan las ciudades donde viven y viajan y comparten sus trabajos en internet. Después, toda la filosofía fundacional se prolongará en corresponsales por todo el planeta que organizan encuentros para dibujar en sus ciudades de residencia, cursillos de dibujo y la edición de libros de artista.

Cuadernos Viajeros, desde su andadura, lleva editados cuatro álbumes de dibujos recopilados por el coordinador del colectivo, Ramón Sempere: Cuadernos Viajeros I. El despertar (2012), Cuadernos Viajeros II. Pasado dibujado. Cuadernos Viajeros en Puçol (2019), Cuadernos Viajeros III. Diez años. Del Hort de la Beleta al covid-19 (2020) y Elx dibuixat. Amb la mirada de Cuadernos Viajeros (2020). Es de destacar la gran ilusión del director del Museo Puçol, Rafael Martínez, y del concejal de Promoción Lingüística, Carles Molina, por convertir nuestras imágenes en dos empáticos libros de divulgación patrimonial. Este mes de abril saldrán a la luz los libros personales de dos compañeros: Mi diario dibujado, de Dulce Quesada, y Elche dibujado, de Pepe Ros. Todos los cuadernistas estamos deseosos de ver y celebrar con calamares.

Si bien el encuentro virtual de este año no va a permitir que los dibujantes compartamos personalmente los emblemáticos platos de calamares en los descansos, ni repasar los cuadernos de dibujo en las sobremesas, que tanto nos unían, es presumible que la participación a distancia redundará en un aumento de nuevos colaboradores y mayor variedad temática y técnica. Ni que decir tiene, esperamos la participación habitual de los monstruos de fuera: Ladrones de Cuadernos (de ámbito nacional), De vuelta con el cuaderno (Zaragoza), El Dibujo Elocuente (Molina de Segura), Dibunómadas (Torrevieja), El retratista nómada (Madrid), Los cuatro gatos (Cartagena)... A los que pedimos encarecidamente acompañen sus dibujos para la exposición en el blog con alguna fotografía de calamares echando humito.

Para la afición local se presenta la mejor manera de ingresar en la gran familia de Cuadernos Viajeros y exponer los dibujos en nuestro blog. Para esta edición especial de pandemia, los animalitos de compañía, los retratos familiares, los platos de comidas, las plantas de interior, los rincones de los hogares y demás detalles del entorno podrían ser los modelos más oportunos para la ocasión. Los apuntes, siempre del natural, se realizarán con cualquier instrumento de dibujo y se complementarán con los escritos caligráficos de autoría, lugar, fecha y las anotaciones que se deseen. Siempre pendientes de la importancia que tienen estos grafismos -su grosor, su tamaño, su ubicación en la página- para el dibujo acabado. Continuará...