Elche se personará junto al Consell en los recursos judiciales por el trasvase

El Ayuntamiento de Elche se personará en los procesos judiciales que inicie la Generalitat en defensa del trasvase Tajo-Segura, tal como anunció en la mañana de ayer el alcalde de Elche, Carlos González, quien insistió en que el envío de agua es «irrenunciable» para el Camp d’Elx.

«El Ayuntamiento respalda la estrategia judicial anunciada días atrás por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en defensa del trasvase Tajo-Segura y nos personaremos en aquellos procedimientos judiciales que emprenda la Generalitat Valenciana, que es una iniciativa más en apoyo de la posición de los regantes», indicó el responsable del equipo de gobierno municipal.

Carlos González también informó de que «el viernes (por mañana) vamos a llevar una moción a la Junta Local de Gobierno en la que respaldaremos expresamente el posicionamiento de los regantes, que han planteado con nitidez al Gobierno de España que se paralice la modificación de las reglas de explotación aprobadas en la Comisión Nacional del Agua mientras no se aprueba el Plan de Cuenca del Tajo».

«También les anuncio mi asistencia a la Mesa Provincial del Agua que se ha convocado para este viernes en la que defenderemos a los regantes y la importancia del trasvase Tajo-Segura para el Camp d’Elx», manifestó el regidor ilicitano.

El primer edil hizo hincapié en que «la vía adecuada para resolver los problemas entre la cuenca cedente (Tajo) y la cuenca receptora (Segura) es el diálogo y la negociación. Pero, en cualquier caso, ante la ausencia de acuerdo defenderemos a ultranza a los regantes y la importancia del trasvase porque es irrenunciable para el Camp d’Elx».

Por su parte, los grupos municipales de Compromís en Elche y Alicante dieron a conocer ayer en la ciudad ilicitana su intención de presentar en ambos ayuntamientos sendas iniciativas para la defensa de los regantes y del trasvase que abastece a la agricultura alicantina y al suministro de agua potable de muchos municipios.

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, mostró su rechazo a «los cortes de la aportación del trasvase que se han aprobado con el voto en contra de la Conselleria de Agricultura. Desde Compromís no entendemos ni aceptamos la manera en que el Gobierno central está alterando de manera unilateral las normas del trasvase, del que depende el presente y el futuro de nuestra agricultura».

Modificaciones

Díez suscribió las declaraciones de la consellera Mireia Mollà: «No se debe hacer ninguna modificación de estas reglas hasta que no se aprueben los nuevos planes hidrológicos del Tajo y del Segura, que están en fase de elaboración». La portavoz consideró que «alterar las aportaciones de agua supone herir gravemente a uno de los territorios que estamos especialmente afectados por la emergencia climática, y eso se traduce en sequía y en la escasez de agua que sufrimos desde hace años. La ministra de Transición Ecológica debería ser especialmente sensible a esta realidad».

El portavoz del grupo municipal de Compromís per Alacant, Natxo Bellido, declaró que «la cuestión del agua es vital para nuestra tierra y para parte de nuestros sectores productivos como el agroalimentario, que es básico en la economía de las comarcas del sur, especialmente en un momento donde estamos reivindicando esta agricultura de proximidad». Bellido solicitó al Gobierno central «diálogo, cogobernanza y poder hacer una posición unitaria de la defensa de los intereses de las comarcas del sur y de nuestros regantes. No se pueden cambiar las reglas del juego de un día a otro».

El portavoz alicantino también quiso lanzar un aviso a las demás formaciones políticas: «Esto no es para hacer guerras partidistas ni para reavivar guerras del agua que no nos han conducido a ningún sitio ni han aportado ninguna solución, porque en Madrid han gobernado unos y otros y no se ha solucionado el problema».

Mazón convoca una comisión de urgencia para frenar el recorte

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha convocado de forma urgente para mañana la Comisión Provincial del Agua ante lo que considera «un nuevo cuchillazo» del Gobierno al trasvase. A su vez, Mazón ha instado al presidente Ximo Puig a sumarse de forma inaplazable al frente común del sureste español en defensa de esta infraestructura y ha mostrado su indignación por el silencio de los ministros valencianos.

La Comisión, que se reunirá de forma telemática, contará con la participación, de forma excepcional, del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, para trasladar el calendario previsto de movilizaciones y protestas, a las que se va a sumar la Diputación y también el PP. El dirigente ha señalado que espera contar con la participación de la Generalitat en esta reunión para saber su respuesta al llamamiento realizado para sumarse «al frente común del sureste español en la defensa del trasvase que han activado Murcia, Andalucía y la provincia de Alicante», tal y como se puso de manifiesto en la reunión del martes mantenida entre Carlos Mazón y el presidente murciano, Fernando López Miras. En este sentido, el presidente de la Diputación también ha remitido una carta al presidente Puig solicitándole su adhesión a esta reivindicación, sin que todavía haya recibido contestación. «La unión del sureste español con el Tajo-Segura es inaplazable e inexcusable y, por tanto, ya está tardando el presidente de la Generalitat en sumarse», afirmó.