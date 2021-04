Manuel Gutiérrez Aragón dirigirá el nuevo documental sobre el Misteri d'Elx en agosto de 2022

En su filmografía destacan las películas Camada Negra, Habla, mudita, Demonios en el jardín o El Quijote, ganador del Premio de la Crítica y Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, de dos Conchas de Oro en el Festival de San Sebastián y un Goya. La película documental sobre el Misteri d’Elx se denominará La Festa.

"La relación entre ambos directores se remonta a agosto de 2001, momento en que Gutiérrez Aragón comenzaba el rodaje de El Caballero Don Quijote en el que Pablo Más participó en el equipo de producción. De aquella experiencia nació una relación de amistad reforzada por la admiración que ambos sienten hacia el Misteri", se explica en la nota. "Veinte años después volverán a coincidir, esta vez como codirectores de un ambicioso proyecto. La iniciativa, que surgió de Pablo Más a través de la productora ilicitana maspelículas, arranca tras haber conseguido un tercio de su presupuesto total que supera los 300.000 euros, en las ayudas a la producción del Instituto Valenciano de Cultura (IVAC). Además, cuenta ya desde su inicio con un contrato de distribución internacional", explican.

“Elche es una ciudad que conserva algo único. Los vecinos de Elche son conscientes, por eso llevan generaciones protegiendo y reviviendo aquello que más les ha unido como sociedad, lo que les devuelve su identidad como pueblo. Son gente diversa, de realidades diferentes que, en circunstancias normales no tendrían por qué coincidir, La Festa d’Elx los reúne, desde hace 500 años, cantando alrededor de la patrona de la ciudad. Ese es el sonido de Elche”, explica Pablo Más que ha participado en el montaje de La línea invisible, Campeones, El día de mañana, El monstruo invisible o Todas las mujeres.

Una visión actualizada de nuestra Festa

El documental La Festa es la segunda producción cinematográfica en torno al Misteri d’Elx desde la cinta que rodó en 1978 la cineasta belga Gudie Lawaetz. “Supondrá una visión actualizada de nuestra ciudad y de nuestra Festa, porque no solo Elche no es el mismo que hace 43 años, sino que el propio Misteri tampoco lo es. Basta decir que hace 43 años el Misteri d’Elx no era Patrimonio de la Humanidad. Como lo ha hecho a lo largo de su historia, La Festa se adapta a los tiempos y eso es lo que esta película quiere contar: cuál es La Festa que hacemos ahora”, matiza el cineasta ilicitano.

Pablo Más, que está al frente de la Cátedra de Cine de la Universidad Miguel Hernández, fue también director de la Cátedra Misteri d’Elx de la UMH y está vinculado personalmente a La Festa desde hace años. Este no es su primer trabajo audiovisual en torno al Misteri pero se trata sin duda del de mayor envergadura, un proyecto ilusionante cuya ejecución “supondrá también la grabación íntegra del Misteri junto a uno de los grandes cineastas de la historia de nuestro cine” en agosto de 2022.

Desde el primer momento la productora ha estado en contacto con los responsables del Patronato, del Ayuntamiento y de la Iglesia. “Ya se han mantenido los primeros intercambios con los miembros de la familia del Misteri quienes, sin duda, son los protagonistas de la película”, avanza Más. Se trata de una producción que aspira a ser íntegramente ilicitana por lo que, si bien cuenta con financiación del IVAC, sigue recabando apoyos del sector audiovisual, así como de la propia sociedad ilicitana.