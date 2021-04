Los Moros y Cristianos de Crevillent y Elche han organizado, de forma independiente, dos jornadas de donación de sangre. En el caso de los festeros crevillentinos acogerán la campaña de donación extraordinaria por el "Mig Any" este próximo domingo, 18 de abril. La donación será en el Centre Jove. La campaña lleva el nombre ”Desfila per una bona causa. Fes que aquestes festes sumen”, organizada por el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Moros y Cristianos y la Hermandad de Donantes de Sangre, con motivo del Mig Any.

Este evento solidario, presentado en el Casal Festero durante la tarde de ayer, se desarrollará el próximo domingo 18 de abril en el Centre Jove de Crevillent, con un horario de 9:30 a 13:30 horas. En sus 18 ediciones ha sumado un total de 2.532 donaciones, contando con un total de 107 personas el año anterior, un nuevo éxito de donaciones en la localidad. La Concejalía de Sanidad recuerda que se siguen manteniendo las medidas de higiene y seguridad con el control de acceso para evitar colas, la aplicación de gel hidroalcohólico y el cumplimiento de la distancia de seguridad entre los donantes para garantizar, en todo momento, una donación segura.

Elche

En el caso de los festeros ilicitanos, la cita tendrá lugar el próximo 22 de abril, jueves. Esta es la tercera edición de la campaña de donación que promueve la asociación festera en colaboración con el Centro de Trasfusiones de Alicante, bajo el lema “La fiesta te da vida”. En la última campaña donaron un centenar de personas y tuvo que ser cancelada la tercera edición debido a la pandemia de coronavirus, que ahora sí podrá retomarse el jueves en horario de mañana (9:30 – 13:30h) y tarde (16:30 – 20:30h). Será en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. Desde el colectivo animan a todos los festeros, "ilicitanos y a cualquier persona que quiera contribuir con su donación de sangre que pase por el Centro de Congresos y nos done un poquito de vida. Siempre es necesaria pero ahora más que nunca con los tiempos que estamos viviendo. Con estas donaciones podemos salvar vidas", reseñan.

Necesario

El Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana recuerda que la provincia necesita 250 donaciones de sangre todos los días para atender la demanda de los hospitales y que los requisitos para donar sangre son: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg y estar bien de salud. La sangre no se puede fabricar y es la pieza clave para el tratamiento, la recuperación y la vida de muchos pacientes, y esto se consigue gracias a las donaciones periódicas de los donantes y a la participación en estos eventos.