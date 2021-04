Isaac Montoya: «Faltan recursos en educación, empleo y vivienda para la inclusión gitana»

Depende de lo que queramos ver por integración. Si es someterse y aceptar lo que te dicen, sí que hay una integración condicionada. Te puedes quedar si dejas de vivir como vives. La cuestión no es hacerlo así. Se trata de inclusión, de que haya un reconocimiento efectivo y real que pasa por el reconocimiento de los derechos históricos. Si no se da eso, no puede haber una defensa democrática en el sistema en el que estamos. ¿Nadie defiende los intereses de nuestro grupo? No tenemos un representante elegido legítimamente y no hay ninguna posibilidad de que lo haya.

¿En Elche se siente respaldados por el gobierno municipal?

Volvemos a lo mismo. Hay colaboración, como sucede con el área de Derechos Sociales, aunque no es suficiente. Falta educación, vivienda, empleo y más elementos que nos tienen que llevar a la inclusión jurídica. Hay un fallo democrático con el pueblo gitano. Los actos, como el del 8 de abril, son una cuestión de marketing que no está mal porque las reivindicaciones tienen que ser visibles. Pero son un paso más, no la finalidad que buscamos.

Con la Universidad CEU Cardenal Herrera tienen un acuerdo para potenciar estudios superiores entre su comunidad...

Es una apuesta de nuestra asociación por la formación, la educación y la instrucción. Es la base fundamental para que todas las personas, gitanas o no, sean críticas, puedan elegir y actúen en libertad. En el contexto en el que nos encontramos, no puedes acceder a nada sin formación. Hace años que llevamos proyectos educativos en Carrús y Los Palmerales para que los niños gitanos se titulen en la educación obligatoria y posterior. Le expusimos al director del CEU, Paco Sánchez, la posibilidad de becar a alumnos y todos los años están accediendo entre 5 y 7 jóvenes.

Más allá de esto, ¿cómo está ahora la situación educativa?

Es muy desalentadora. Las estadísticas hablan de un 80% de abandono prematuro de los estudios. Eso es una barbaridad, cuando la media en España es del 25%. Los gitanos lo triplicamos o cuadriplicamos. Si esto pasara con cualquier otro colectivo, actuaría la ONU. No puede ser que un 80% de un grupo humano no complete su formación. Ahí vemos que lo que está fallando no es ese grupo humano, sino el propio sistema educativo.

¿Qué ocurre en Carrús?

En Carrús la situación es estable porque la población lleva tiempo viviendo, sobre todo la que se concentra en lo que se conoce como el barrio de Patilla. La repercusión de la pandemia está siendo brutal, principalmente en lo referente a la venta ambulante, a la que se dedica buena parte de nuestra población. Es un negocio que no deja márgenes para poder aguantar mucho tiempo. No se nos atiende como a otros sectores, como a la hostelería o al turismo. Los controles en los mercadillos son muy estrictos y la comunidad gitana está afectada porque se ha parado su negocio.

¿Y en Los Palmerales?

Es una situación muy compleja que daría para debatir durante horas. El barrio está más estable o lo que se entiende por normalizado con respecto a lo que sucedía hace tiempo, cuando parecía que era el Bronx. De todos modos, sigue habiendo deficiencias en cuanto a los servicios públicos, como sucedió con el cierre del polideportivo durante la época de Mercedes Alonso. Su reapertura fue una promesa electoral del actual alcalde, Carlos González, y ahora ya no se sabe si está en funcionamiento o no.