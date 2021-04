El Ayuntamiento de Elche tiene 41,3 millones de euros de liquidez y 12,5 millones que no se gastaron en 2020

La concejala de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Elche, Patricia Macià, ha comparecido hoy en rueda de Prensa, al término de la comisión de Gestión Económica en la que se ha abordado el cierre del ejercicio 2020, cuyos resultados se llevarán al pleno del lunes, aunque solo para dar cuenta de los mismos pues no es preceptiva su votación, ahora bien, la oposición tendrá la oportunidad de dar su parecer. La edil, cuatro días después de que el Ayuntamiento de Elche anunciara que solicitará un préstamo de 8,3 millones de euros, a devolver en 12 años, algo que estaba previsto desde el pasado octubre, pues así aparecía ya en los presupuestos de 2021, volvió a insistir en la liquidez de la caja pública y en la necesidad de que el dinero que en ella hay, que según aseguró supera los 41,3 millones de euros, no se utilice para los mismos fines inversores que estos 8,3 millones de euros que se van a pedir. Es decir, el Ayuntamiento tiene dinero de sobra pero sigue solicitando préstamos (en estos momentos tienen otros cinco concedidos) para el supuesto e hipotético caso de que llegado un momento, y porque los ingresos que percibe no son lineales (muchos de ellos se producen a final de ejercicio), dejar desabastecidas las arcas municipales.

Y buena prueba de esa solidez económica fue no sólo decir que hay 41,3 millones en las arcas públicas sino que los remanentes de Tesorería superan los 12,1 millones, este dinero es la suma de todo lo que debería haberse gastado el pasado año y por un motivo u otro no se hizo, principalmente para inversión. Y siempre es una cuestión de las más críticas de la oposición porque la gestión del municipio se mide en el grado de cumplimiento de la inversión, cuando mucha de ella no se ha ejecutado en el año natural, pasa a ser remanente de Tesorería. Macià se refirió a la pandemia para explicar por qué no se ha hecho más de lo previsto y dijo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores, donde se debía destinar al pago de deuda o a Inversiones Financieramente Sostenibles (FSI), en 2021 se podrá destinar a inversiones de todo tipo o, incluso, a gasto corriente. Ahora el Ayuntamiento tendrá las manos abiertas, si tiene tiempo e ideas para presentar y ejecutar contratos, para gastarse este dinero que se suma, en cualquier caso, a esos otros 8,3 millones del préstamo que se va a solicitar en 2021, también para inversiones.

Ingresos y gastos

En la maraña de porcentajes y cifras que facilitó la edil, destaca que el presupuesto de ingresos a 31 de diciembre reflejaba un nivel de ejecución de derechos reconocidos del 83,85% de lo que se ha recaudado un 86,52%. Estas cantidades se refieren a los ingresos aún pendientes de percibir con cargo al pasado año, de lo que es probable que un porcentaje nunca llegue a las arcas públicas. La concejala ha culpado en parte de nuevo a la pandemia, así del impuesto de Construcciones (ICIO) solo se ha recaudado el 37,9% sobre lo previsto, igual ha pasado con los precios públicos de Escuelas Infantiles o de las instalaciones deportivas, la venta de tasas por grúa, vallas y andamios o bien la de mesas y sillas y mercadillos, que no han llegado a las arcas municipales, en algunos casos porque el Ayuntamiento los perdonó, medida que ha mantenido para 2021 a fin de ayudar a uno de los sectores más castigados por la crisis sanitaria. Por lo que se refiere a los gastos de 2020, la concejala ha indicado que el nivel de ejecución ha sido 88,8% en gastos comprometidos, de los que están reconocidos como obligaciones el 81,87%.

La liquidación del presupuesto de 2020, con estos porcentajes ya señalados, se aprobó por decreto del alcalde y el secretario municipal el 7 de abril, y contiene los expedientes económicos, informe de Intervención, Secretaría y Tesorería, así como el informe de Cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria y Límite de Deuda. Una vez se dé cuenta en el próximo pleno, se remitirá copia la Generalitat y al Ministerio de Hacienda.

Macià ha dicho que la Intervención ha emitido un informe preceptivo favorable de la liquidación del presupuesto de gastos e ingresos de 5,5 millones de euros. El remanente de Tesorería para gastos generales, que se obtiene sumando los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, el dudoso cobro, el exceso de financiación afectada y partidas pendientes de aplicación, es de 17,8 millones de euros. A este importe hay que restarle el reconocimiento extrajudicial de créditos, es decir, las facturas de servicios y suministros de años anteriores debidamente tramitadas y confirmadas, y la incorporación de remanentes de gastos pendientes de aprobación que asciende a 5,6 millones de euros.

La concejala ha recordado que hasta ahora la ley establecía que se debía amortizar deuda y si el Gobierno lo autorizaba se podría destinar a Inversiones Financieramente Sostenibles. Este año las reglas fiscales están suspendidas y ya no existe la obligación de amortizar deuda. La liquidación también se realiza sobre el órgano autónomo de Visitelche. El remanente de Tesorería ajustado de Visitelche es de 576.950 euros.

Préstamos y reparos

La concejala se ha referido igualmente a la polémica sobre el crédito aprobado solicitar de 8,3 millones la semana pasada, sin citar a la oposición, que les tildó de derrochadores, y ha explicado que, una vez llevada a cabo la liquidación se puede proceder a la solicitud de operaciones de crédito. La ley indica que para solicitar un préstamo el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento debe ser inferior al 110% y, en este punto, ha destacado que el consistorio ilicitano ”tiene un nivel de deuda del 10,95%, cien puntos por debajo de lo que marca la normativa”. Esto significa que el Ayuntamiento de Elche cumple con las condiciones para pedir un préstamo sin pedir autorización a la Generalitat. Macià ha indicado que “el ahorro neto positivo de este ayuntamiento a 31 de diciembre de 2020 era de 19,8 millones de euros". Por otra parte, ha destacado que el Ayuntamiento tiene un superávit o capacidad de financiación, una estabilidad presupuestaria de 8,2 millones. “Y, a pesar de tener las reglas fiscales suspendidas, no hemos renunciado al principio de prudencia en la gestión financiera. El volumen de deuda viva a 31 de diciembre es de 10,95% (del presupuesto, que supera los 239 millones de euros) y el periodo medio de pago global a proveedores en el mes de diciembre fue de 23,34 días”.

La concejala explicó que el pasado año se presentaron por la Intervención 28 expedientes de reparos a cantidades que no aparecían consignadas para esos fines en el presupuesto generales y que todas se han resuelto de forma favorables porque el Ayuntamiento disponía de liquidez para hacer frente a los correspondientes pagos y los trabajos se habían realizado, por lo cual los técnicos sólo pudieron autorizarlos pero haciendo esta salvedad.

Patricia Macià, ha indicado que todas estas cifras indican que “el Ayuntamiento de Elche cumple todos los requisitos que marca la normativa para poder hacer uso del remanente y poder solicitar un préstamo sin problemas”. Por último ha explicado que se están cumpliendo los requisitos de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).