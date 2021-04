Pierre Guichard, in memoriam

El pasado seis de abril falleció el profesor Pierre Guichard, reconocido medievalista, uno de los mayores especialistas en la historia andalusí, que tanto contribuyó a desentrañar con títulos –entre otros muchos- como Al – Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, obra pionera publicada en los setenta, que planteaba perspectivas distintas a las asumidas entonces por la historiografía española más tradicional.

Gran conocedor de nuestras tierras, el Dr. Guichard realizó numerosas investigaciones en el entorno de Alicante, en zonas de La Marina Alta o el Baix Vinalopó. Tuve la oportunidad de conocerlo en 2010, cuando visitó nuestra ciudad con motivo de la inauguración en el MAHE de El Castellar d’Elx. L’origen de la ciutat medieval, exposición patrocinada por el Institut Municipal de Cultura y, junto al propio Guichard, comisariada por la Dra. Gutiérrez Lloret, de la Universidad de Alicante, y por el Dr. Menéndez Fueyo, del MARQ. Esta exposición mostraba los resultados de las excavaciones realizadas unos años antes por el equipo del museo provincial – sin olvidar mencionar las aportaciones efectuadas por otros estudiosos, algunos locales, como Pedro Ibarra o Alejandro Ramos – en El Castellar de la Morera, en las inmediaciones del pantano. Junto a grandes compañeros/as del Ayuntamiento de Elche y del MARQ, colaboré en la coordinación de una producción excelentemente diseñada por el estudio de Pep Sempere, muestra que, como responsable por aquellos años de la didáctica en el MAHE, me tocó explicar al numeroso público que se acercó a visitarla. La abundante documentación arqueológica islámica explica la importancia de este enorme yacimiento, cuyo estudio, en palabras de los investigadores, habría de contribuir al mejor conocimiento de los procesos de formación de la sociedad andalusí, en el contexto histórico de las convulsiones que tuvieron lugar entre los siglos VIII y X. Con motivo de la exposición se editó un catálogo en el que se explicaba la relevancia de este enclave y se exponían los resultados de los trabajos realizados en él hasta la fecha. Un libro necesario para conocer una etapa “oscura”, que planteaba hipótesis interesantes en torno al poblamiento de nuestro territorio entre el abandono de La Alcudia (siglo VIII) y la aparición de nuestra ciudad en su actual emplazamiento (siglos X-XI). Hipótesis sostenidas, entre otros, por el profesor Guichard, que sugería que, quizás, el Castellar era la pieza que faltaba para explicar la continuidad –o no- de cierta centralidad en nuestro entorno en los siglos altomedievales. En compañía de la entonces Coordinadora de Museos del Ayuntamiento de Elche, Anna Álvarez, tuve la suerte de compartir mesa y conversación con el profesor Guichard en aquellos escasos días que pasó entre nosotros. Recuerdo a un hombre amable y reservado, enamorado de nuestra historia, de nuestro clima y de nuestros arroces; una persona discreta y atenta que tanto hizo para conocer nuestro pasado. Cuando nos despedimos, le pedí que me dedicara el único libro que por entonces tenía de él, un compendio de estudios medievales que, años atrás, había publicado la Institució Alfons el Magnànim, libro que, por supuesto, conservo en recuerdo de su magisterio y de aquella “magnífica estancia en Elche”, en palabras de este eminente hispanista que recientemente nos ha dejado.

Descanse en paz.