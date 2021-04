Los asesinos de Aaron cargan contra la prisión permanente

Las defensas de ambos apelaron la condena e intentaron reclamar en una vista celebrada en la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ la aplicación de otras penas más suaves; mientras que en el otro lado, la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la abuela del niño y el padre del menor reclamaron el mantenimiento de la prisión permanente revisable para ambos. La Sala de lo Civil y lo Penal dio un plazo de quince minutos a cada parte para presentar sus informes. En unos días se dictará la sentencia para decidir si se confirma o se revoca la resolución dictada en Elche.

El fallo de la Audiencia de Alicante consideraba probado que José Antonio Pérez Vázquez propinaba todo tipo de palizas y golpes al pequeño, hasta que el 13 de septiembre de 2018 en una de esas habituales agresiones llegó a apretarle del cuello con tal intensidad que le provocó la asfixia. El niño murió cuatro días después en el hospital. El jurado no solo consideró culpable al agresor de la brutal muerte del pequeño, sino también a la madre, Cristina Jiménez, por no hacer nada para impedirlo. Fue la primera condena de prisión permanente revisable en la provincia de Alicante.

Las dos defensas no dudaron en plantear ante el TSJ que la prisión permanente es «inconstitucional» y aseguraron que se les había aplicado de manera «indebida» y «desproporcionada». Para el letrado del agresor, la muerte de Aaron se produjo como consecuencia de un nerviosismo y acaloramiento por parte del acusado, que «no supo medir su fuerza». Las dos defensas planteaban que la pareja trató de salvar la vida al niño porque, cuando vieron que no respiraba, lo llevaron corriendo al hospital, con lo que entienden que se les debería aplicar una atenuante por reparación del daño. A juicio de la defensa de José Antonio López, la conducta de este acusado no fue la misma que la de otros reclusos a quienes ya se les ha impuesto la prisión permanente, citando los casos del autor de los crímenes de Pioz (Guadalajara), que mató y descuartizó a sus dos tíos y a sus sobrinos; a El Chicle cuando mató a Diana Quer en A Coruña; y a Ana Julia Quesada por la muerte del pequeño Gabriel en Almería.

«Acto cruel, ruin y salvaje»

En la muerte del pequeño Aaron, inicialmente la Fiscalía no pedía la aplicación de esta pena, la más severa de las previstas en el Código Penal desde su entrada en vigor en 2015. Eran las acusaciones particulares, que ejercían en nombre de la abuela y el padre del niño los abogados Marcos García Montes y Raquel Sánchez, las que la reclamaron y al final del juicio el Ministerio Público se sumó a la petición. Tras la sentencia, el fiscal sí defiende la aplicación de esta polémica medida para los dos acusados. «Estos actos tienen una mayor peligrosidad y culpabilidad, ya que su autor revela un ánimo especialmente ruin, perverso, cobarde o traicionero», argumenta el Ministerio Público, a lo que añade que «no podemos dejar de recordar que el asesinato de Aaron se produce en la intimidad del domicilio familiar, siendo sus autores precisamente aquellos que debían cuidar del pequeño».

Por su parte, Raquel Sánchez, letrada de la acusación recalcó, que si los acusados llevaron al niño al hospital no fue para salvarlo sino para evitar las posibles consecuencias penales que la muerte de Aaron podría acarrearles.

Una medida que ya ha sido validada en otros casos

El Tribunal Superior ha confirmado las penas en la muerte de un niño en Elda y un crimen en Chella

Los ataques a la prisión permanente revisable por las defensas de los asesinos del pequeño Aaron contaban con el escollo de que la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ya ha validado este año otras condenas en los que se aplicaba la polémica medida. Aunque la muerte del pequeño Aaron fue la primera sentencia de la provincia de Alicante que la aplicó, hace un par de semanas que el TSJ validó la sentencia que imponía esta cadena perpetua a la española a Alejandra García por estrangular en Elda al pequeño Dominique, hijo de su compañero sentimental. En aquel caso, el recurso ante el TSJ no se centró tanto en la pena en sí, como en el hecho de que la defensa seguía insistiendo en que el pequeño se atragantó con un trozo de jamón, unos extremos que el jurado no consideró probados. El fallo del TSJ dio por buenos los razonamientos del tribunal popular y confirmo la resolución. Aunque ahora será el Supremo el que tendrá la última palabra.

También el TSJ confirmó la aplicación de la prisión permanente revisable para el acusado de matar y violar a una amiga en la localidad valenciana de Chella, en otra resolución dictada en febrero de este mismo año. En este otro caso, el fallo considerada abrumadora la prueba de cargo para el acusado. La muerte de Aaron es el tercer caso que registran este mismo año.