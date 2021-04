La investigadora de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Laura Torres Collado ha publicado un nuevo estudio sobre el efecto que tiene el consumo de café sobre la mortalidad total, tanto cardiovascular como por cáncer, en personas adultas de la Comunidad Valenciana. La investigación muestra que el 78% de la población adulta valenciana bebe café a diario y que su consumo habitual está asociado de forma significativa con una menor mortalidad por todas las causas y mortalidad por cáncer. Este trabajo se ha publicado en Nutriens, revista clasificada en el primer cuartil del Área de Nutrición en el JCR (Q1).

En esta investigación se evaluó la mortalidad a los 6, 12 y 18 años, en 1.567 personas mayores de 20 años, que participaron en la Encuesta de Nutrición y Salud de la Comunidad Valenciana, basada en una muestra representativa de la población adulta valenciana. A los participantes se les analizó la dieta, el estado de salud y los principales estilos de vida, incluido el consumo habitual de café, a través de un cuestionario dietético. El estado vital y la causa de muerte de los participantes se verificó a partir del Índice Nacional de Defunciones de la Comunidad Valenciana.

Mediante el uso como referencia de la mortalidad total entre los no bebedores de café, los bebedores hasta una taza de café al día presentaron un 27% menor riesgo de muerte y los que bebían más de una taza al día (rango 2-6,5 tazas/día) presentaron un 44% menos riesgo, tras 18 años de seguimiento. Para la mortalidad por cáncer, los que bebían más de una taza de café presentaron un 59% menos riesgo de morir por cáncer que los no bebedores a los 18 años de seguimiento. Para la mortalidad cardiovascular se observó, también, un menor riesgo, aunque no resultó significativo. En cuanto al tipo de café consumido, fue el consumo de café con cafeína el que mostró un efecto protector significativo.

Por todo ello, los autores concluyen que el consumo habitual de café a largo plazo puede ser seguro, particularmente del tipo con cafeína, al mostrar un efecto protector sobre la mortalidad total y por cáncer y no asociarse a ningún aumento de la mortalidad cardiovascular.

La Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH está dirigida por el profesor de la Universidad Jesús Vioque.