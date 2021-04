Un instituto muy aplicado

Entre el avance real de la obra y la certificación de los trabajos suele haber de media un mes de retraso, con lo que en la actualidad ya se ha completada la construcción de esta infraestructura educativa en más de un 50%, según fuentes de la Generalitat.

En julio de 2020 comenzaron las obras y el plazo de construcción del nuevo instituto es de 18 meses. Por tanto, las obras deben acabar en diciembre de 2020 y la planificación es que el centro pueda entrar en funcionamiento en enero.

Desde la Conselleria de Educación, no obstante, son cautos: «Todavía es pronto para avanzar una fecha concreta de finalización de la obra, porque en el tramo que queda por ejecutar puede surgir algún imprevisto. No obstante, ir por delante de la planificación ya nos garantiza que como mínimo las obras acaben en el plazo previsto. Igualmente, si no hay ningún contratiempo y las obras avanzan al ritmo actual lo más probable es que el centro esté acabado uno o dos meses antes de lo previsto».

El nuevo complejo educativo ocupa un solar de 16.000 metros cuadrados de la avenida del Alcalde Ramón Pastor, en la nueva zona del barrio de El Pla, y pretende dar servicio a la demanda de las familias del sudeste del municipio.

Pero además, este nuevo instituto servirá para desmasificar y acabar con los históricos barracones estructurales del IES La Torreta. De hecho, en un futuro aún sin concretar, y tras la entrada en funcionamiento del instituto Vicente Verdú, se podrá empezar a transformar La Torreta en un centro integrado público de formación profesional (CIPFP). Al menos esa es la idea.

Los centros integrados imparten formación profesional inicial y formación para el empleo, referidas al catálogo nacional de cualificaciones profesionales (CNCP) y que conduce a títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.

Estos centros ofrecen una oferta modular, flexible y de calidad, para dar respuesta tanto a las necesidades de los sectores productivos como a las necesidades individuales y expectativas personales de promoción profesional. Además, incorporan servicios integrados de información y orientación profesional y colaboran en la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y otros aprendizajes no formales. Elche no tiene todavía ninguno y en la provincia solo hay en Alcoy, Elda y San Vicente.

Vicente Verdú nació en Elche el 23 de octubre de 1942 y falleció en Madrid el 21 de agosto de 2018. En marzo de 2019 fue nombrado a título póstumo Hijo Predilecto. Fue además autor de una treintena de libros y ganador de varios premios literarios.

Formación en Horno, Repostería, Confitería y Calidad Alimentaria

El complejo tendrá capacidad para acoger a más de un millar de alumnos de ESO, BAT y FP

La Conselleria de Educación sacó a licitación la construcción del instituto Vicente Verdú por un importe de 11,3 millones de euros. El concurso público lo ganó la constructora Vialterra, que se comprometió a ejecutar la obra por 10,1 millones de euros (IVA incluido). El instituto contará con 24 unidades de ESO, 8 de Bachillerato y 2 para ciclos de Formación Profesional. En suma, tendrá capacidad para más de mil alumnos.

El nuevo instituto, que tendrá una superficie construida total de 9.188,32 metros cuadrados distribuida en una planta baja y dos alturas, también contará con dos aulas de Informática, otras dos de Música, dos talleres de Educación Plástica, dos talleres de Tecnología, un laboratorio de Ciencias Naturales y otro de Física.

La obra incluye un gimnasio de 408 metros cuadrados con todas las equipaciones necesarias, cafetería, sala de usos múltiples y biblioteca.

El área de FP está diseñada para albergar un ciclo de grado mediano de Horno, Repostería y Confitería y un ciclo de grado superior de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.

Para ello, el instituto contará con un taller de horno y repostería, una planta de elaboración de productos alimentarios, una sala de cata y un laboratorio de análisis de alimentos.

Los espacios exteriores del centro, que suman cerca de 11.222 metros cuadrados, incluyen tres pistas polideportivas de 44 x 32 metros, un patio de Secundaria de 4.010 metros cuadrados, un huerto escolar de 436 m2, una zona ajardinada de 1.100 m2 y un estacionamiento con capacidad para 32 vehículos.

Posiblemente, este centro de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sea el de mayor capacidad de todos los del municipio ilicitano.