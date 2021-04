Vacunódromos entre gayatas, andadores, carritos, largas distancias y colas de pie

El primer contratiempo de Dolores y de su marido, Fernando, fue saber que no iban a ser vacunados el mismo día en IFA (aunque ellos lo siguen recordando como si aún fuera aquel hipermercado Mamut); y el segundo, se convirtió en malestar tras recordar que conocidos y familiares, "mucho más jóvenes", asegura, rondando los 60 y..., habían podido ir semanas antes y a pie hasta el pabellón de El Toscar o, como le pasó a una sobrina, que es docente, al Pabellón Esperanza Lag, de Elche, que aún les habría pillado más cerca de su casa, en el centro de Elche. Esta pareja es un ejemplo más de la decisión de la Conselleria de Sanidad de abrir ¡por fin! los vacunódromos para una inoculación masiva en las que ha faltado lo más importante: las dosis, que han sido el número inversamente proporcionales a la ilusión puesta por los alicantinos en ver el final del túnel de esta larga pesadilla. Y Dolores, o Lolita, se siente un poco, a sus setenta y tantos, como un conejillo de indias y piensa que a los abuelos se les ha mandado a la Institución Ferial Alicantina para probar si resiste tanta gayata, andador, carrito, pregunta, mareo, desconcierto y olvido. Personas que en muchos casos y para su desgracia se orientan mal, que tienen el aparcamiento lejos del punto de vacunación -o eso les parece a ellos- y que no pueden ni hacer largas colas ni estar mucho rato de pie... "y menos como no tengamos un baño cerca", dice con sorna.