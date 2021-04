Condenado por maltratar a su pareja y absuelto de abuso sexual

La Fiscalía solicitaba para el procesado penas que sumaban tres años y diez meses de prisión al atribuirle la autoría de un delito de abuso sexual, otro de maltrato ocasional y otro de maltrato habitual. La acusación particular elevaba su petición hasta los once años al considerar que el acusado debía responder por un delito de abuso sexual, otro de violencia doméstica habitual y por tres delitos de malos tratos ocasionales.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de abril de 2015 tras una discusión en el domicilio que el acusado y su pareja compartían en Elche, donde el acusado agarró por los brazos a su pareja, con la que mantenía una relación sentimental de seis meses de duración, y la tiró al suelo. La mujer se refugió en una habitación y llamó por teléfono a dos amigos para pedir auxilio.

Según la sentencia, los dos amigos acudieron al domicilio y lograron que el acusado saliese al rellano de la escalera. Sin embargo poco después propinó una patada a la puerta, se dirigió a la cocina y cogió dos cuchillos con los que amenazó a su pareja asegurándole que la iba a matar. No obstante, uno de los dos amigos que habían acudido en auxilio de la mujer, consiguió arrebatarle los cuchillos. El tribunal estima que el acusado se encontraba bajo una ingesta de alcohol que limitaba sus facultades intelectivas, por lo que decide aplicar la atenuante de embriaguez. Sin embargo, no cree suficientemente acreditado que tres días antes de ese episodio de malos tratos mantuviese relaciones sexuales no consentidas con su pareja, ni que hubiese protagonizado en ocho ocasiones anteriores otros actos de violencia contra ella. Respecto al abuso sexual, la sentencia apunta que la mujer reconoció que en ese momento estaba tan bebida que no fue consciente y apuntó que cuando recuperó el sentido tenía el vestido abierto y las bragas desplazadas, por lo que dedujo que había tenido una relación sexual, aunque no sabía cómo se desarrolló.