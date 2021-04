Paqui Puerta Fernández: «Hemos pasado lo más difícil. Me gustaría que la vacunación fuese superior, pero estamos mejor que hace dos meses»

Tras la primera fase de vacunación masiva en IFA a personas entre 64 y 65 años y 72 y 79, ¿se han cumplido las expectativas?

Sí, porque cada vez que hacemos la campaña vacunal es un éxito y genera esperanza y mucho ambiente positivo en el colectivo de Enfermería con el año que hemos pasado. Los dos días de IFA es el final de la historia que comenzó el 30 de diciembre cuando se vacunó el primer centro en la Purísima de Crevillent. Fue un acto precioso, esa imagen con la cara de satisfacción no se nos olvidará nunca, la historia positiva de la pandemia empezó.

¿La estrategia de vacunación masiva en estas instalaciones es la más adecuada o debería descentralizarse más?

Está amparada en la estrategia del ministerio y la conselleria. La gente mayor de nuestros departamentos ya está vacunada en su domicilio y ámbito de salud pero ahora hay que dar un salto porque a medida que van llegando más vacunas hay más población. No es lo mismo desplazarse del centro de Alicante a IFA que a 16 puntos de atención, hay que valorar muchas variables para que sea un proceso seguro. También es una buena gestión de recursos centralizarlo en un punto por accesibilidad y por la cadena de frío porque la vacuna es un medicamento muy delicado.

¿Cómo se han coordinado con el Hospital General?

Con reuniones periódicas, visitas programadas al Hospital General y a IFA y entre los dos equipos asistenciales decidimos cómo queríamos puestos de enfermeras, área de urgencias, posvacunación... Es un trabajo común, con el tema de recursos humanos y la logística para colocar hasta el último detalle. Arrancamos el día de IFA con más de 70 profesionales por turno, además del apoyo del Ayuntamiento y organismos como Protección Civil, Dya o Policía Local. Ha sido una logística importante para que fuera un éxito sin colas.

¿Qué se puede mejorar en estos puntos de vacunación?

La sensación y la impresión es bastante positiva. El espacio es diáfano y amplio. Esperamos que se retome la vacunación. A nivel asistencial tenemos todos los recursos, y dentro de un mes o de dos tendremos tiempo de ver si se cambia algo, no nos ha dado tiempo para rodar. Ya corregimos cómo colocar mesas en El Toscar que fue el primer trabajo en colaboración con el Hospital General de Elche.

Ahora sólo faltan más vacunas, ¿cuándo llegará la nueva remesa?

No tenemos indicaciones, de una semana para otra cuando llegue la consignación nos informarán para reactivar algún turno de vacunación en IFA.

Ya hay más vacunados que contagiados totales, ¿es de verdad el principio del fin?

Lo más difícil creo que ya lo hemos pasado y desde luego la vacunación es lo más bonito porque genera esperanza e ilusión. Es complejo pero muy gratificante. Me gustaría que la vacunación fuese superior pero estamos mejor que hace dos meses. En las residencias de ancianos donde tenemos cobertura del 100% vacunados no estamos teniendo casos positivos de covid y eso es un éxito.

¿Se cumplirá el pronóstico de llegar al 70% de la población inmunizada en verano?

Al ritmo de esta semana y de las anteriores no, pero puede ser con la inclusión de Janssen y si la conselleria nos envía vacunas, pero no depende de nosotros. Nos movemos según la asignación semanal que nos hacen y ahí articulamos para que se pongan las dosis, porque el 100% de las vacunas entregadas se administran.

En el caso de que sobren viales durante una campaña, ¿qué pasa con ellos?

Se guardan porque la trazabilidad es absoluta y se hace recaptación de pacientes. Es lo que hacemos en cada centro de salud, se han vacunado mayores de 80 y 90. Si vemos que hay riesgo de viales sin utilizar llamamos a pacientes que estén en esa franja.

¿Cuántas dosis salen de un vial?

Con AstraZeneca el vial vale para diez usuarios, tiene una caducidad buena y requiere de cadena de frío, pero no es muy sensible. Pfizer viene congelada y tras la congelación la vida media es de 5 días en nevera. Una vez se carga en la jeringuilla se pone de manera inmediata y de cada vial salen unas seis dosis de media. Moderna, para pacientes de alto riesgo, da para diez dosis.

¿Por qué hay un porcentaje de usuarios que no se vacunan?

Hay muchas variables, puede que porque tenían alguna contraindicación o igual no vieron el mensaje, que también les ha pasado. La vacuna es un acto voluntario y el paciente va con la actitud de esperanza, y el que ha ido con dudas se ha resuelto y en la mayoría se la ponen.

¿Cuáles son las principales dudas que tuvieron cuando llegaron a IFA?

Con base en la experiencia que teníamos en El Toscar, antes de llegar a la línea de vacunación había un punto de incidencias con personal médico de ambos departamentos, y pusimos a nuestro servicio de Urgencias y profesionales de Atención Primaria en las consultas, que eran de todo tipo sobre la medicación que tomaban, que tenían prevista una operación pronto o vivían solos y no saben las consecuencias, ese tipo de cuestiones.

¿Han llegado a mediar con los usuarios por no quererse inocular con AstraZeneca?

Aún acudiendo con la cita iban a asegurarse con el médico, que rebajaba la ansiedad por el revuelo que ha habido por la vacuna, es un tema en el que los médicos han hecho objeción de datos.

¿Hay suficiente información sobre la estrategia de vacunación?

Los ciudadanos de a pie desconocemos el proceso de asignación de vacunas. Lo bueno es que cuando hemos tenido la información del proceso de vacunación y fichas técnicas se han hecho formaciones «ad hoc» para que no haya dudas. Cuando un profesional informado te informa tomas decisiones, no por lo que ves en la tele.

¿Ha sufrido de cerca los efectos de la pandemia?

He sido de las que se han salvado, no he tenido covid. Mi pareja tampoco y tengo un nene de dos años que llevaba a la guardería y afortunadamente no hemos tenido casos. En el ámbito familiar tenemos suerte de no haberlo padecido. Pero, por ejemplo, el padre de un amigo falleció y hay familias con un impacto muy negativo y profesionales que han perdido a sus padres.