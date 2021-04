Un invento asombroso

El célebre escritor argentino Jorge Luis Borges decía que el libro es uno de los más grandes inventos de la humanidad, destacando su cualidad como «asombroso instrumento de extensión de la memoria y de la imaginación».

Ciertamente el libro ha demostrado que nació ya como un artefacto casi perfecto, que apenas ha evolucionado a lo largo de los siglos en su aspecto y forma, y que persiste como herramienta útil de comunicación a pesar del predominio de la tecnología digital.

Y es que nos gusta tenerlo físicamente en las manos, pasar sus páginas, percibir el olor del papel y la tinta, disfrutar del placer de la lectura, porque como decía el divulgador científico Carl Sagan: «Los libros rompen las cadenas del tiempo y son la prueba de que los seres humanos realmente pueden hacer magia».

Un año más, desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche y las Bibliotecas Municipales, vamos a poner todo nuestro empeño en celebrar como se merece el Día Internacional del Libro.

Comenzaremos con la presencia del bibliobús en la Plaça de Baix, poniendo en marcha una vez más una actividad que cuenta con una gran aceptación por parte de la ciudadanía, el BookCrossing.

Esta iniciativa, que venimos realizando desde 2009, consiste en la «liberación» de un total de 1.100 libros, que serán distribuidos en 22 ubicaciones distintas entre el casco urbano y las pedanías de nuestra ciudad, para que cualquier ciudadano pueda llevárselos y quedárselos o volverlos a compartir, liberándolos de nuevo.

También llevaremos a cabo un homenaje al Premio Cervantes 2020, el poeta valenciano Francisco Brines, colgando en las Redes Sociales de Cultura un vídeo con textos de su poemario «La última costa», con un total de 43 lecturas a cargo de usuarios de las Bibliotecas Municipales, y que comienza con las palabras del propio poeta.

Como aliciente especial para este año, el mismo 23 de abril, a las 19:00 horas, tendrá lugar el acto de inauguración del «Espacio Hernandiano», ubicado en la calle Sor Josefa Alcorta nº 1, con un recital de poesía y música, con el que celebraremos la apertura de este lugar de encuentro destinado a las artes literarias.

En paralelo a la puesta en marcha del «Espacio Hernandiano», hemos vuelto a descubrir la exposición «Nostalgia del laberinto», que recupera parte de la exposición que se organizó en 2010 con motivo del Centenario de Miguel Hernández, una muestra que podrá visitarse en la Orden Tercera hasta el domingo 30 de mayo.

Solo me queda invitarles desde esta tribuna a que lean muchos libros, apoyando así a los creadores literarios y a la industria cultural, y si no pueden comprarlos, les animo a que se conviertan en asiduos visitantes de nuestras bibliotecas municipales, pero antes de acabar estas líneas me gustaría en esta ocasión recomendarles una lectura, un pequeño librito llamado «Manifiesto por la lectura», escrito por Irene Vallejo, la autora de ese maravilloso ensayo que es «El infinito en un junco».

En este breve manifiesto, cuyos derechos de autor han sido cedidos por la autora para desarrollar proyectos de animación a la lectura, escribe entre otras cosas lo siguiente: «Somos seres entretejidos de relatos, bordados con hilos de voces de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso, la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraíza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une».

Feliz Día Internacional del Libro. Felices lecturas a todos.