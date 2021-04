Niñas contra la brecha digital

De este modo, las menores Sara López (Mariano Benlliure) y Laura Espiridón (San Rafael-Salesianos), de Primaria, Olga Roldán (San José Artesano-Salesianos), de Secundaria, y Lucía Barceló (Sixto Marco), de Bachillerato, pudieron interactuar con algunos de los avances que han desarrollado los ingenieros de la UMH, como brazos robóticos, exoesqueletos de mano o robots planares.

Algunos investigadores destacados de la Universidad, como Andrea Blanco, Nicolás García, José María Catalán, José Vicente García o David Martínez, mostraron los secretos de la tecnología a unas niñas que contemplaban los robots con expectación y que no dudaban en tomar apuntes o plantear preguntas relacionadas con su funcionamiento. De esta manera, la Conselleria de Innovación y la UMH buscan despertar la vocación por la ciencia y la tecnología entre las más pequeñas, a la vez que les presentan referentes femeninos que les hagan ver que los estudios de estas áreas no son, ni mucho menos, un campo acotado a los hombres.

La actividad del lunes en el campus estaba vinculada con el Día de la Niña en las TIC, que se conmemoró el pasado 22 de abril. La ingeniera mecánica Andrea Blanco fue la encargada de ejercer de anfitriona de las estudiantes y las recibió junto a un robot de asistencia, para explicarles posteriormente algunos de los estudios que se están desarrollando actualmente en la UMH y la labor que se realiza en los laboratorios.

«Ha sido una experiencia increíble porque este año es clave para decidir qué quiero estudiar en el futuro. Más niñas debería venir aquí para conocer las opciones que tienen», aseguraba la joven Lucía Barceló en los compases finales del encuentro. «Nunca había estado en un acto en el que me enseñaran la aplicación que tiene la tecnología y me ha parecido muy bonito. En las clases nos muestran la teoría pero no lo que hemos visto aquí», añadía la niña Olga Roldán con entusiasmo.

Consellera y rector

Dada la importancia del encuentro, las menores y los investigadores estuvieron acompañados por la consellera Carolina Pascual y el rector de la UMH, Juanjo Ruiz. «Es muy importante fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas para contribuir a la transformación digital. Las mujeres también pueden liderar este cambio para que no se genere una brecha digital mayor», valoró la consellera ilicitana tras el acto.

En una línea similar se manifestó el dirigente universitario: «Es una iniciativa muy importante y la visita ha sido bonita. Solo había que ver las caras de las niñas. Hay que romper el mito de que la tecnología y la ciencia están asociadas al género masculino. No podemos desperdiciar unos recursos tan importantes».