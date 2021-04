Por una renta básica universal

Periódicamente la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) promueve en Elche encuentros de diálogo y reflexión sobre las condiciones laborales, como economía sumergida, discriminación laboral de las mujeres, siniestralidad, participación sindical, etc. Invitando a personas afectadas, a organizaciones afines y a quien esté interesado.

De estos diálogos deducimos que la falta de trabajo y la constante reconversión del existente, así como el incremento de trabajadores pobres, debería llevarnos a una reorientación de la economía mediante la aprobación de leyes laborales, sociales y fiscales del tipo reparto del tiempo de trabajo, mayor equidad fiscal, aumento del salario mínimo, rentas de ciudadanía, etc. que permitan vivir dignamente.

En los últimos años se han ido poniendo en marcha Rentas de Ciudadanía en cada autonomía, con distinto grado de implantación y presupuesto, y, el año pasado el Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal. Esta ha sido la última reflexión que hemos hecho. En nuestra revisión de las distintas rentas, hemos comprobado que ya existen las condicionadas al hecho de haber cotizado previamente, como son jubilación, viudedad, orfandad, discapacidad, desempleo, etc. Todas ellas tienen una aceptación, aunque muchas veces se critica su escasa cuantía. Por otra parte están las Rentas de Ciudadanía autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital estatal, que no están condicionadas a haber cotizado, sino que pretenden sacar de la extrema pobreza a quien se le concede. Estas ya no tienen tanta aceptación, con muchos prejuicios de «buscar la paguita», rechazar trabajos precarios, de dónde saldrá el presupuesto, etc, aunque últimamente son promovidas incluso desde concepciones liberales de la economía. Tienen el inconveniente de que necesitan mucha documentación que acredite estar en extrema pobreza, con trámites burocráticos excesivos, todo ello para evitar posibles fraudes o inequidad.

La tercera opción, sin experiencia en ningún estado y promovida por una corriente de economistas, consistiría en proporcionar una asignación incondicional a todos los ciudadanos, por el simple hecho de serlo e independientemente de su situación y regularizada en la declaración de la renta como ingresos, que en la mayoría de los casos habría que devolver a Hacienda. Con lo cual se eliminaría el exceso de burocracia. La reflexión sobre las distintas rentas se ha hecho a partir de experiencias propias y personas cercanas, aclarando conceptos y viendo la realidad de familias que han normalizado un poco su situación con la aprobación de esta renta y de otras que lo solicitaron hace tiempo, pero que siguen esperado respuesta o se les ha denegado por cualquier causa administrativa. El discernimiento de esta realidad de pobreza se ha hecho a partir de la legislación actual (Renta Valeciana de Inserción e Ingeso Mínimo Vital) y documentos de la Enseñanza Social de la Iglesia (sobre destino universal de los bienes, bien común, gratuidad y trabajo digno). Por último, humildemente y desde nuestras posibilidades, hemos decidido concretar el acompañamiento personal derivado de la toma de conciencia de esta realidad de pobreza, así como compartir el camino iniciado para ayudar al necesario diálogo social, que permita avanzar en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas y la justicia social.