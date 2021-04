El mañana ya está aquí, también para las policías locales porque su labor se puede y se va a poder medir por medios virtuales y sus entrenamientos, donde demostrarán destreza, sangre fría, capacidad de respuesta o velocidad de reacción, servirán para saber si están aptos para el servicio y, especialmente, para qué servicios. Casco de realidad virtual y réplicas de las armas reglamentarias o linternas, aunque en un futuro se añadirán defensas, escudos antidisturbios, formarán parte de sus horas de práctica, enfrentándose a dianas que simularán enemigos de la sociedad.

No solo reproduce las condiciones de una galería de tiro, sino que es posible recrear escenarios, entornos urbanos, sonido envolvente...

Mientras, sus instructores podrán añadir parámetros de dificultad al ejercicio y, al final de cada entrenamiento, extraer datos y análisis de interés. El Centro de Congresos Ciutat d'Elx acogió el simulador de entrenamiento policial Octopus, desarrollado por una empresa de San Vicente del Raspeig, Last Monkey Desig Studio, que imita entornos hiperrealistas para la formación. El novedoso software no solo reproduce las condiciones de una galería de tiro, sino que es posible recrear escenarios (diurnos y nocturnos, entornos urbanos, sonido envolvente…) y situaciones hiperrealistas a las que podrían enfrentarse los agentes, con seguridad y a coste reducido al ahorrar en desplazamientos y munición, pues muchas policías locales de pequeño tamaño no cuentan con instalaciones de tiro, cosa que la Jefatura de Elche sí posee. La tecnología desarrollada permite cinco niveles de ejercicios con tres niveles de dificultad: Alpha, Bravo, Charlie. En ningún caso Octopus Tactical Software pretende sustituir a los entrenamientos convencionales.

Instructores

La presentación fue privada, para los responsables de la Policía Local de Elche y del resto de la provincia, encabezados por el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel Batalla. El sistema se ha presentado en Elche porque el equipo de desarrollo de la empresa sanvicentina ha contado con la amplia experiencia de los profesionales de la Jefatura ilicitana, especialmente, del inspector Aurelio Delicado y de los instructores de tiro Pedro Martínez Ibarra y Ramón Medina, quienes han auditado esta herramienta de realidad virtual que ayudará, "a partir de ahora, a la instrucción de plantillas policiales más allá del municipio", explicó el Ayuntamiento de Elche. En este proyecto se lleva dos años trabajando.

El acto, conducido por la agente María José Aranda, contó con la explicación detallada de la gerencia de la firma, personificada en la ilicitana Elena Valverde y en Manuel Lastra, incluyéndose una exhibición en vivo de Octopus que fascinó a los presentes. “Me ha impresionado”, admitió el alcalde de Elche, Carlos González, tras felicitar a Last Monkey y al personal de la Policía Local implicado en el diseño del software. “Es una herramienta útil al servicio de la formación de los efectivos, poniendo de relieve el espíritu de mejora continua que late en nuestra policía, inmersa en una transformación con el objetivo de incrementar la calidad del servicio que presta (...) es por ese espíritu de mejora de la Policía Local de Elche lo que hoy nos permite asegurar que es una de las mejores del país y que la ciudad sea tranquila y segura”.

Dispositivo

César Zaragoza, el responsable de la Policía Local, equiparó el sistema a la prevención de riesgos, al tener este la capacidad de situar al agente de forma inmersiva en lugares cambiantes. “Un policía muerto es una familia destrozada”, ha asegurado, por lo que ha instado a Batalla a articular una normativa verdaderamente específica de riesgos laborales para policías municipales al no existir ninguna por el momento, ofreciendo la Policía Local de Elche a su disposición como apoyo para conseguir dicha meta, dado que “el policía de Elche tiene una inquietud por mejorar, por lleva su trabajo más allá”. En este sentido, puso como ejemplo como medida autoprotectora la dotación a cada policía ilicitano de un chaleco antibalas, siendo una decisión pionera al adelantarse a la normativa autonómica en ciernes.

“A Elche se viene a aprender”, aseguró el secretario autonómico como muestra de reconocimiento a su Policía Local, agradeciendo a los servidores públicos su esfuerzo durante la pandemia. “Es una plantilla que piensa en común cómo hacer bien las cosas”, dijo, mientras enumeraba los premios que últimamente ha obtenido la fuerza ilicitana, refiriéndose a Octopus como un acierto de la colaboración público-privada que pone de manifiesto la importancia de la formación permanente y de disponer de los instrumentos para incrementar el desempeño de los policías y de la seguridad como fortaleza de la democracia: “Agentes bien instruidos es garantizar los derechos de la sociedad ilicitana y de que Elche crezca, con ese potencial que le caracteriza”.