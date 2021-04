Puig y Barceló se contradicen sobre si se investigará la muerte de un ilicitano tras ser vacunado

Contradicciones en el gobierno autonómico sobre si se investigará la muerte de un ilicitano de 64 años días después de ser vacunado con AstraZeneca. El departamento de Ana Barceló descartó que los efectos de la vacuna pudiesen estar detrás del infarto cerebral que sufrió un vecino de Elche, que acabó falleciendo ocho días después de inocularse. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmaba en Ciudad de la Luz, a preguntas de los periodistas, que «cualquier incidencia en el proceso de vacunación y en el ámbito que se pudiera referenciar, en cualquier caso se va a investigar, por supuesto, se trata de saber todos los efectos que tienen las vacunas».

Puig apuntaba a que es importante saber si hay una conexión post covid y ver cuáles son las consecuencias posteriores, no solo de la enfermedad sino del proceso de vacunación. Al hilo, reiteraba que la ciencia ha tenido un éxito enorme con el desarrollo de las vacunas y «no hay alternativa a la vacunación, esta dando resultados mucho más positivos que negativos, que puede haber alguno, pero las agencias han dicho con total claridad que tienen calidad suficiente y que son la única solución», aseveraba.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad refieren al periódico sobre este caso particular que no ha saltado ninguna alerta que les induzca a investigar «porque los informes de la UCI reflejan que se trata de un aneurisma con rotura del mismo tras la intervención que le realizaron, pero no se detectó ningún trombo como explicó la familia». Al no existir ese trombo no se ha remitido el caso al servicio de alerta de farmacovigilancia, desde donde se investigan posibles efectos adversos con la vacunación.

Aún y así, el entorno familiar del afectado asegura que tras recibir la vacuna el pasado 6 de abril empezó a encontrarse mal con pinchazos en varias partes del cuerpo hasta que se le terminaron observando signos de edema cerebral que acabaron con una muerte encefálica.