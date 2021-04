Estos son los planes culturales de Elche para el fin de semana

El viernes 30 el Gran Teatro contará con la actuación de Bely Besarte. Su nuevo álbum es una curación de un desamor que vivió la artista y cada canción que ha ido componiendo ha sido su terapia.

Hasta el domingo 2 de mayo se podrá ver Volver a empezar en los Cines Odeón. La película narra la historia de una madre soltera que decide abandonar a su abusivo ex marido y luchar contra el corrupto sistema inmobiliario. En el proceso, además, no sólo reconstruye su vida, sino que también se descubre a ella misma.

Además, en L'Escorxador tendremos el espectáculo de danza “Antes de que todos lo sepan” el jueves por la tarde y, el viernes y el sábado por la tarde, la obra de teatro "Casa de muñecas".

Por último, la sala Masónica de la Calahorra acoge 3 obras del pintor Luis Zotes en homenaje a Federico García Lorca y Miguel Hernández; mientras que el domingo 2, a las 12:00 horas, habrá un concierto interpretado por la Banda Sinfónica de Elche con motivo del Día de la Madre en la Rotonda del Parque Municipal.

Gran Teatre

Viernes 30 de abril.

Concierto: Bely Besarte.

Entradas: En la taquilla del Gran Teatro o en Instanticket.

Horario: 20:00 horas.

Información: “El camino que no me llevó a Roma es mi segundo álbum de estudio. Contiene algunas de las canciones más personales y crudas que he escrito nunca. El proceso de composición comenzó a principios del año pasado. Tenía el corazón destrozado, una casa nueva y mi guitarra de siempre. Como si de una terapia se tratase, mis heridas fueron curando con cada tema.”

Cines Odeón

Del miércoles 28 al domingo 2 de mayo.

Cine: ‘Volver a empezar’, dirigida por Phyllida Lloyd (Irlanda).

Entradas: En taquilla e Instanticket.

Pases: 17:00 y 19:30 horas.

Información: “Sandra es una joven madre soltera que un día decide abandonar a su abusivo ex marido y luchar contra el corrupto sistema inmobiliario. Su idea consiste en construir su propia casa, un hogar cálido, seguro y feliz donde crezcan sus dos hijas pequeñas. Para ello contará con una serie de amigos dispuestos a apoyarla y ayudarla. En el proceso, además, no sólo reconstruye su vida, sino que también se descubre a ella misma.”.

L’Escorxador

Jueves 29 de abril.

Danza: Paula Serrano, "Antes de que todos lo sepan".

Entradas: En la taquilla del Gran Teatro, en Instanticket y en la taquilla del Escorxador una hora antes del espectáculo.

Horario: 20:00 horas.

Información: "Antes de que todos lo sepan" es una pieza coreográfica y el resultado de una investigación sobre la creación escénica sin ver. Invitamos al espectador a imaginar con otras formas de mover los cuerpos, mover el espacio, la luz y el sonido.

Viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo.

Teatro: Casa de muñecas, de Taitantos teatre.

Entradas: En la taquilla del Gran Teatro, en Instanticket y en la taquilla del Escorxador una hora antes del espectáculo.

Horario: 19:00 horas.

Información: “Una de las primeras obras feministas, que fue censurada durante mucho tiempo. Pérdida del equilibrio familiar cuando no se sigue lo aceptado socialmente, sumisión de la esposa, parejas del mismo sexo…”

Sala de la Calahorra

Del martes 27 al domingo 2 de mayo.

Exposición: Homenaje a Federico García Lorca y Miguel Hernández.

Entradas: Libre.

Pases: de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas de martes a sábado y de 10:00 a 14:00 horas el domingo.

Información: Las piezas consisten en un tríptico pintado al óleo que recoge el momento de la detención, y dos retratos más de ambos escritores, el de Miguel Hernández de cuerpo entero durante su estancia en prisión.

Rotonda del Parque Municipal

Domingo 2 de mayo.

Ciclo de música: Concierto Homenaje Día de la Madre, interpretado por la Banda Sinfónica de Elche.

Entradas: Gratuitas en la taquilla del Gran Teatro.

Pases: 12:00 horas.

Información: Este mismo domingo comienza un ciclo de 8 actividades, que incluyen la actuación de bandas de música locales y la participación de varios grupos especializados en teatro familiar, cuyos espectáculos contienen una apuesta especial por la parte musical, con canciones y bailes que harán las delicias del público de todas las edades. La Banda Sinfónica de Elche rendirá homenaje a todas las madres en un concierto muy especial que contará con la interpretación de las siguientes obras: 'A mi madre' (pasodoble), de Roque Baños; 'Cançon de mare', de Rafael Talens; 'The woman in White', de Andrew J. Webber. y Arr. Johan de Meij; 'Rapunzel' de Bert Appermont; 'The Story of Anne Frank', de Otto M. Schwarz; 'I Dreamed a Dream' (Soñé una vida) del musical Los Miserables, Claude-Michel Schönberg. - Arr. Tomás Horcajada y 'Cassiopeia', de Carlos Marqués.