El alcalde de Elche carga contra Mazón por «arbitrario» tras anunciarse otro palacio de congresos en Alicante

El anuncio el jueves por parte del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de que junto al Ayuntamiento de Alicante y el Puerto proyectan en la capital de la provincia un palacio de congresos de 45 millones, la misma cantidad que se viene anunciando desde finales de 2018 para un proyecto similar en Elche, desencadenó una dura respuesta del alcalde ilicitano, Carlos González, quien tildó a éste de «arbitrario», de centralizar en vez de descentralizar, y de ir posponiendo proyectos en la ciudad en beneficio de Alicante. Lo que aquí promete, entiende el regidor, lo va dilatando en el tiempo con una partida, prevista ya en el presupuesto de este año, que le parece «insuficiente». Si a esto se suma que el informe de la UMH de Elche, encargado por la Diputación para saber dónde debe construirse el Palacio de Congresos, que el alcalde quiere sí o sí en Carrús, está casi listo y que apuntaría a otra ubicaciones como más aconsejables, el resultado fue verlo ayer muy enfadado y con la excusa perfecta para acusar a la institución de ningunear a la ciudad. De nada sirvió que ayer mismo Mazón, en unas declaraciones en Alicante, recordara su compromiso con el proyecto de Elche porque, para el regidor ilicitano, el presidente de la Diputación «sólo sabe dar excusas y dilatar su construcción». «Estamos abiertos al diálogo y a la cooperación entre instituciones, pero la pelota está en el tejado de la Diputación que ha incluido una partida manifiestamente insuficiente para la redacción de este proyecto», dijo González, quien recordó que la institución «se comprometió a llevar a cabo la construcción de este edificio sin condiciones. Todo lo demás son discursos vacíos que ponen de relieve la falta de voluntad política para sacar adelante un proyecto que es fundamental para situar a Elche como referente de la actividad congresual». El responsable del equipo de gobierno considera que Mazón le está dando prioridad al palacio de Alicante.

Mazón, quien preveía una reacción de González tras el anuncio el jueves del proyecto para Alicante, declaró a INFORMACIÓN, antes de que se produjeran las críticas del regidor, que no se olvida de Elche. «El informe de la UMH está prácticamente ultimado. Ofrece un estudio riguroso y con varias posibilidades de ubicación bien analizadas. Cuando Cedelco y el resto de asociaciones me lo trasladen llamaré al alcalde y me sentaré con él para ofrecerle diálogo entre instituciones con la voluntad de analizar el informe y tratar de pactar la ubicación definitiva para encargar el proyecto de inmediato desde el área de arquitectura de la Diputación». Mazón reiteró que «tenemos los fondos aprobados en el presupuesto para empezar». Añadió que hay más inversiones estratégicas para la ciudad». Dijo que los dos nuevos palacios de congresos, Alicante y Elche, «deben avanzar de forma paralela». Y recordó que en Alicante, a diferencia de Elche, el Ayuntamiento pondrá 15 millones, hay un informe favorable de la Universidad de y un consenso social, lo que aquí no existe por la oposición del empresariado a Carrús.

Carlos González, alcalde de Elche: «Los proyectos que no le interesan se mantienen estancados. Eso es arbitrariedad y discriminación»

En otro orden de cosas, el regidor ilicitano apoyó el planteamiento de Mazón sobre abrir una nueva sede central de SUMA pero cuestionó que «en los tiempos que corren en los que las administraciones están planteando la posibilidad de descentralizar no sé por qué se ha tomado la decisión de que SUMA centralice una nueva sede en Alicante y no en otros municipios. Del mismo modo que la Generalitat ha permitido que la Agencia Valenciana de Protección de Territorio esté en Elche se podría tomar una decisión semejante sobre SUMA».

Carlos Mazón, presidente de la Diputación: «Los dos palacios avanzarán de forma paralela y habrá más inversiones estratégicas para Elche»

«Los proyectos que no le interesan se mantienen estancados y los que sí les concierne avanzan con celeridad. Eso es arbitrariedad, discriminación e incumplir su palabra con los ilicitanos. Una buena forma de al menos poner de manifiesto alguna intención de avanzar en esta cuestión sería no buscar excusas para bloquear un proyecto que es viable, de futuro y esencial desde el punto de vista socioeconómico».

Cs: «Si el bipartito sigue bloqueando el palacio, otros se nos adelantan»

Ciudadanos, socio del PP en la Diputación, fue crítico con el alcalde y dijo, a través de su portavoz, Eva Crisol que, «si el bipartito sigue bloqueando el nuevo palacio de congresos de Elche, otros municipios se nos adelantarán» y criticó la «pasividad» de PSOE y Compromís «para decidir la ubicación del nuevo recinto avalado por la Diputación», cuando es esta la que está pendiente del informe.

En cualquier caso Crisol considera «un interés oculto del bipartito» a la hora de «bloquear la construcción del nuevo centro de congresos de Elche, financiado con ayuda de la Diputación».

«Es una realidad que Elche tiene menos infraestructuras que ciudades como Alicante o València y menos inversión de las administraciones provinciales y autonómicas», dijo, aunque, «no es de recibo que, cuando por fin se plantea una inversión importante en nuestro municipio, el gobierno de PSOE y Compromís sigan enrocados con una mala ubicación, dando la sensación de que no quieren que este centro llegue a hacerse realidad en nuestro municipio, entendemos que con fines electoralistas».

La edil criticó que «se empeñan en la construcción en una zona urbana, desaprovechando la idiosincrasia de nuestro municipio, verde y rodeado de un palmeral único y, por el contra, todos tenemos claro que debería de estar en un espacio que muestre a quienes nos visiten nuestra seña de identidad, lo que nos diferencia del resto de ciudades de España y del mundo». La edil añadió que Alicante «va con paso firme hacia la construcción de una infraestructura similar junto al mar porque es una de las joyas de la ciudad, su larga línea de costa, mientras en Elche, por el contrario, en lugar querer que esté en un paraje envidiable, rodeado de palmera, el PSOE y Compromís proponen hacerlo en el casco urbano, rodeado de coches», concluyó.