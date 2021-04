El Sindicato Independiente critica que los empleados de las instalaciones deportivas deban trabajar el 1 de mayo

El Sindicato Independiente denunció el viernes que la Concejalía de Deportes «obliga a trabajar a los empleados de instalaciones deportivas la festividad del 1 de mayo» sin que exista un acuerdo del que se haya informado a la mesa de negociación por lo que, aseguran, «se vulneran los derechos laborales». La obligación de acudir, según el sindicato, «no lleva la firma de ningún responsable de la Concejalía lo que deja claro que nadie quiere responsabilizarse directamente de esta decisión arbitraria que han adoptado, saben que es ilegal por haberse acordado unilateralmente fuera del marco de la negociación de las condiciones de trabajo».

El Sindicato Independiente recuerda que los empleados de instalaciones deportivas se rigen por su calendario laboral que incluye los sábados y domingos, así como las tardes-noche que por sus turnos rotativos les toque trabajar, pero «quedando excluidos los 14 festivos anuales, 15 este año 2021». En un comunicado explican que, «si la Concejalía de Deportes decidiese abrir algún festivo, siendo necesaria la prestación del servicio, tiene que comunicarlo a los sindicatos y Junta de Personal del Ayuntamiento para que en el marco de la mesa de negociación se acuerden las condiciones de trabajo y el horario de los empleados municipales como servicio extraordinario que es».

De lo que califican como un desaguisado culpan a «Deportes y Recursos Humanos que, «pretenden confundir o engañar a empleados y ciudadanía al decir en la orden difundida que se cobrará el plus de festividad. Este plus es inherente al servicio y va unido a todos los sábados y domingos que trabaje el empleado, no es en modo alguno la compensación económica por realizar un servicio extraordinario como corresponde a la festividad del 1 de mayo, un día muy significativo par el mundo laboral en el que muchos trabajadores se suman a las manifestaciones conmemorativas formando fila con políticos y sindicalistas, y en este sentido hay que recordar que los concejales implicados en esta arbitraria decisión proceden ambos del mundo sindical, pronto se han olvidado de sus orígenes».

El Sindicato Independiente ha interpuesto un escrito solicitando a la Junta de Gobierno que deje sin efecto la orden por vulnerar las mínimas exigencia jurídicas, «tomada de forma sorpresiva, con menos de 30 horas para la fiesta del 1 de mayo, con la intención de no dejar margen de maniobra a los sindicatos y a los miembros de la Junta de Personal. Dicha decisión es una clara vulneración del Estatuto Básico del Empleado», concluyen.