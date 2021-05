Pablo Ruz: “Carlos González tiene la capacidad de convertir todo proyecto necesario para Elche en algo polémico”

La respuesta del presidente del Partido Popular llegan tras la carga por parte de Carlos González contra Carlos Mazón por "arbitrario" tras el anuncio de otro Palacio de Congresos en Alicante, acusando además al presidente de la Diputación de dar excusas al edificio prometido para Elche con una partida «insuficiente» . Así, Pablo Ruz ha afirmado que "Esta manera de actuar no es nueva, por su propia frustración personal tenemos todos los proyectos paralizados, sin importar el interés general: Mercado Central, Hotel de Arenales, Edificio de Riegos del Progreso y ahora el Palacio de Congresos provincial. Un proyecto propuesto por el Partido Popular y comprometido por la Diputación de Alicante".

Asimismo, referente al proyecto del Palacio de Congresos provincial en Elche, Ruz afirma que “la Diputación de Alicante esta decidida a impulsar un palacio provincial de congresos en Elche, un proyecto que estaría dispuesto asumir íntegramente si la Generalitat o el Gobierno no colaboraran, pero su deber también es generar más espacios en toda la provincia. El nuevo proyecto en Alicante es complementario con el de Elche, un proyecto en el que se podría colaborar conjuntamente. Alicante está a escasos kilómetros de Elche y debemos encontrar la manera de trabajar unidos en proyectos de futuro que favorezcan ambas ciudades.”

Por otro lado, Pablo Ruz ha declarado que “desde el primer día que Carlos Mazón firmó su acuerdo de gobierno en la ciudad de Elche, demostró un compromiso nítido con todos los ilicitanos. Un compromiso que ha quedado demostrado con todas las ayudas que ha recibido la ciudad en durante la crisis del covid. González es tan cínico que ayer mismo criticaba públicamente a Mazón, pero unas horas antes aceptaba recibir 551.000€ de la propia Diputación para hacer frente a gastos derivados de la pandemia, una cantidad que será destinada la Concejalía de Derechos Sociales y Políticas Inclusivas. Esta será su manera de agradecer a la Diputación su compromiso y sus ayudas.”

“Le he vuelto a solicitar públicamente a Carlos González que deje el victimismo y la polémica estéril a un lado, que se siente con los técnicos y expertos para escuchar sus propuestas, es inconcebible que González se niegue a debatir otras ubicaciones que no sean la suya. Esa manera de hacer política a golpe de puñetazo en la mesa no representa a la sociedad de hoy en día. Es hora de buscar el consenso entre instituciones y sociedad civil, solo así conseguiremos el proyecto sea beneficioso para todos los ilicitanos", ha concluido Pablo Ruz en el comunicado.