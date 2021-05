El alcalde ve el Palacio de Congresos de Elche igual que hace dos años: sin progreso alguno

El enfrentamiento dialéctico entre administraciones y fuerzas políticas de distinto signo en torno al Palacio de Congresos de Elche continúa después de que se acrecentara la polémica a finales de la semana pasada tras el anuncio de que Alicante podrá contar, parece que por fin, con su ansiado Palacio de Congresos, en este caso en el puerto. Y es que tras ese anuncio de la construcción de un Palacio de Congresos en la zona portuaria de Alicante financiado por la Diputación, el alcalde de Elche, Carlos González, ha lamentado este lunes que no hubiera "ninguna novedad en torno al proyecto ilicitano”, y que considera que la situación es “la misma dos años después del compromiso adquirido por la institución provincial” para levantar en Elche un moderno Palacio de Congresos.

“Lo que me preocupa y causa malestar en Elche”, ha continuado el regidor, “es que a día de hoy no existan progresos significativos ni no significativos en torno a un proyecto estratégico tan importante para el municipio como el Palacio de Congresos mientras se prioriza el de Alicante, un perjuicio para el interés real de nuestra ciudad y para el objetivo de convertirnos en líderes de turismo congresual, vertiente en la que llevamos trabajando más de dos décadas”, ha manifestado.

González, asimismo, ha salido al paso de “malinterpretaciones” y ha celebrado que Alicante avance en el objetivo de conseguir sus propias instalaciones congresuales: “Para Elche no representa ningún problema que Alicante aspire a ello. Los ilicitanos e ilicitanas, y como alcalde, creemos que es positivo para la provincia”, pero ha pedido al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, “diligencia y celeridad” con el proyecto de Elche.

Por su parte, Pablo Ruz, el líder local del PP, ha introducido un nuevo matiz hoy al señalar que consideraba que puesto que la Diputación provincial está dispuesta a correr con los gastos del Palacio de Congresos de Elche, también la Generalitat y el Gobierno central "deberían colaborar", que fuera "un proyecto a tres partes", aunque no ha concretado a qué se refiere con lo de colaborar.

Ruz insiste en que la Diputación está decidida a crear un Palacio de Congresos provincial en Elche. No obstante, ha puesto el pero de que el organismo provincial estaría dispuesto a asumirlo íntegramente si la Generalitat y el Gobierno central colaboraran.

Por ello, el PP pide al alcalde que deje a un lado el “victimismo y la polémica estéril”, se siente con los técnicos y expertos para escuchar sus propuestas "y que podamos dar solución a un problema que él y solo él ha generado. Es inconcebible que González se niegue a debatir otras ubicaciones que no sea la que él se empeña obstinadamente en imponer".