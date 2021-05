Una bomba de relojería y un palacio envenenado

Sólo el alcalde de Elche, Carlos González, se ha pronunciado estos días tras el anuncio por parte de la Diputación, el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria sobre la construcción de un Palacio de Congresos, de 45 millones de euros, en la capital de la provincia y mirando al mar. Los empresarios de Elche han decidido por ahora no manifestarse ni a favor ni en contra, pese a que fueron ellos, en parte, los responsables de que el proyecto fraguado hace dos años y medio para Elche no haya prosperado a la velocidad que quería el regidor. Y esto ha sido por su oposición frontal a la ubicación del mismo en el barrio de Carrús (uno de los más pobres de España, según las estadísticas), pero en cuya vía principal, la avenida de Novelda, González veía y ve hoteles y riqueza junto a dicho inmueble en un futuro a corto plazo. Y encontraron en Carlos Mazón, un presidente de una institución provincial que necesitaba no ser conocido solo en Alicante sino en Elche y en el resto de la provincia, un aliado perfecto. De aquello se cumple un año, de una reunión telemática, a la que no se invitó a Carlos González, en la que participó buena parte del empresariado de la ciudad y en la cual Mazón se metió en un lío porque, pese a ser sabedor de que el gobierno de la ciudad es el que debe dar las directrices y tomar las decisiones políticas, se comprometió a financiar un estudio de la UMH de Elche del que no le cabría la menor duda que diría que el barrio de Carrús no era el lugar idóneo para esta infraestructura, que es a lo que se ha reducido toda la discusión, a una cuestión política. No se discute de cuestiones más sesudas, como para qué tiene que servir el inmueble o qué usos se les tiene que dar o cómo se ha de gestionar o si el modelo congresual está agotado y la ciudad necesita otras cosas. De eso no se había hablado. No había sido lo importante. Y Mazón en ello encontró un filón para no financiar por ahora un proyecto que no convencía por su ubicación al empresariado y le pidió a González el 4 de agosto para la firma de un convenio que estuviera consensuado y con una idea clara sobre lo que se tenía que hacer. Todo ello debía plasmarse en el informe de la UMH. Además, le invitó a ir ambos a Valencia y a Madrid a buscar fondos para financiarlo cuando originariamente el compromiso era de la Diputación.

Y ya da lo mismo saber qué fue primero, si el huevo o la gallina, si el primer proyecto congresual que se fraguó para la provincia era el de Elche o si ya se estaba trabajando en las sombras en el de Alicante, aunque todo haga pensar que el entonces presidente provincial en 2018, César Sánchez, aquel día de diciembre que aún siendo presidente de la Diputación decidió prometer una millonada para la ciudad, admitiendo con ello una deuda e infraestructuras nunca comparables con las ejecutadas en Alicante, lo hizo para un proyecto que se dijo que sería único en la provincia. Ahora bien, el hecho de que lo quisiera hacer en un tiempo preelectoral (hasta Pablo Ruz fue al día siguiente a fotografiarse con Sánchez porque no había salido en la foto con éste y el alcalde en el anuncio) hizo que nadie, a priori, se lo creyera. Aunque Mazón sí y cuando llegó al cargo fue de lo primero que hizo, mantener la promesa de su antecesor.

Dentro de algunos días, el estudio de la UMH se entregará a Cedelco, al Círculo Empresarial de Elche y Comarca, y es evidente que ha podido haber filtraciones del mismo o haberse mal interpretado lo que el equipo redactor haya preguntado o investigado con terceras personas, dando a entender que va a sentenciar a la ubicación en el barrio de Carrús como escenario, y que planteará otras ubicaciones, distintas y más apropiadas, aparte del modelo de negocio que debería funcionar. Pero llama la atención que los empresarios, principales beneficiarios o no del proyecto sí se pronunciaran contra la ubicación propuesta por el alcalde hace un año pidiendo esa reunión a Mazón para que les apoyara, pero no lo hayan hecho sobre el proyecto de Alicante ni para bien ni para mal.

Pero la reacción del alcalde de Elche la semana pasada no es gratuita y no sólo porque haya coincidido con la presentación del proyecto alicantino. Con ella da a entender que tampoco la UMH parece que se haya interesado por conocer la opinión de su equipo de gobierno, cuando una de las ubicaciones alternativas de las que ya se está hablando asegura que es imposible por la propia ley del Palmeral, o que tampoco su partido haya contado con él para dos cosas sobre este asunto. Una, para advertirle de que desde Valencia el propio Ximo Puig sí estaba perfectamente informado de los movimientos para el Palacio de Congresos alicantino, no el balde la decisión última sobre si cabe o no en el Puerto de Alicante es suya. Y la otra para que dirigentes del PSOE se hayan reunido con los empresarios durante estos meses para apoyarles a la hora de buscar una ubicación alternativa a la de Carrús... aunque González niegue que existan discrepancias internas sobre este asunto.

En cualquier caso, lo que da a entender es que lo dejaron de lado con este proyecto desde el mismo día que aseguró que se haría el palacio de congresos en Carrús.

Mazón ha insistido en que no quiere perder la sintonía con Elche, en la necesidad de elaborar nuevos proyectos e inversiones y en compensar a la ciudad. Algunos aseguran que la Diputación estaría dispuesta incluso a plantear un proyecto alternativo y válido para Carrús para evitar afrentas. Pero lo cierto es que han pasado ya dos años casi de gobierno y es curioso comprobar cómo en una administración en la que precisamente no se actúa con rapidez en la ejecución de grandes proyectos, la de Elche, se le pida a la Diputación que sí lo sea con la ciudad en este palacio que cada día que pasa parece más envenenado... y eso que nadie ha visto el informe de la UMH, del que algunos ya aseguran que será una bomba de relojería en estos momentos. ¿Será porque ni sus propios autores tuvieron en cuenta que en esa ecuación deberían haber contado con otro proyecto paralelo en Alicante? ¿Y que cambiaría ello?.